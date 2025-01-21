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鋪滿40顆草莓！韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」來台快閃

▲韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」來台快閃。（圖／晶華提供）

▲韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」來台快閃。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

冬季美味的水果非草莓莫屬，各家烘焙坊紛紛推出應景甜品之際，晶華酒店則是引進韓國網紅票選必吃草莓蛋糕第一名的Kitchen 205來台快閃，即日起於外賣櫃以及「晶華美食到你家」開放預購，每顆售價1880元，2月7日起開始提領，每日現做、數量有限，售完為止。

2013年發跡自南韓全羅道的Kitchen 205，是韓國市場上草莓「裸感」蛋糕的始祖，強調不在蛋糕的外層覆上厚重的奶油、糖霜或裝飾，讓蛋糕的層次和內餡直接展現出來，消費者不用切開蛋糕體，即可看到排列整齊的草莓與戚風蛋糕體，非常適合「相機先吃」的社群平台打卡。

▲韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」來台快閃。（圖／晶華提供）

▲Kitchen 205目前在韓國擁有2間專賣店和4間專櫃店面，平均每30秒就可以賣出1顆草莓蛋糕。（圖／晶華提供）

Kitchen 205目前在韓國擁有2間專賣店和4間專櫃店面，平均每30秒就可以賣出1顆草莓蛋糕，每日店外排隊的客人絡繹不絕，韓國媒體也給予Kitchen 205「Open Run草莓蛋糕」的封號。

這次晶華酒店引進Kitchen 205的「6吋經典草莓田」蛋糕來台快閃（到2/28），單個蛋糕就要用上40顆、總重近半公斤的草莓，即日起於外賣櫃以及「晶華美食到你家」開放預購，每顆售價1880元，2月7日起開始提領，每日現做、數量有限，售完為止。

▲島語《極韻草莓祭》設計8款甜品，都能吃到飽。（圖／漢來美食提供）

▲島語《極韻草莓祭》設計8款甜品，都能吃到飽。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食聯合旗下多品牌在2月28日推出草莓季，其中島語自助餐廳提供8款草莓甜點吃到飽，包含充滿日式風情的草莓紅豆羊羹、草莓栗子乳酪塔，乳香爆棚的鮮莓生乳捲、草莓優格慕斯、莓戀椰香奶酪，內餡絲滑略帶酸甜的鮮莓清檸千層酥、甜莓小泡芙，以及老少咸宜的巧莓瑪德蓮。
 

關鍵字： 美食雲 裸感草莓蛋糕 Kitchen 205

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