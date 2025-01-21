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直徑20公分！全台最老西餐廳「牛排可頌」比臉還大

▲全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大。（圖／波麗路餐廳提供）

▲全台最老西餐廳牛排可頌直徑20公分，比臉還大。（圖／波麗路餐廳提供）

記者黃士原／台北報導

1934年創立的波麗路餐廳，是台灣第一家、也是最老的西餐廳，除了招牌是匈牙利牛肉飯及各式排餐外，第三代傳人還把牛排放進可頌，研發出直徑20公分、比臉還大的牛排可頌，另有舒肥雞肉可頌，2款售價分別為510元、450元。

波麗路餐廳成立於1934年，由廖水來創立，地點位於民生西路314號，以鄉村咖哩飯和精緻西式套餐聞名。目前由第三代接手經營，不僅保留了老店的外觀及菜色，更將許多小細節如餐具、掛飾等，維持創始店時的原汁原味。餐點除了每月限定外，還有特選套餐、牛排套餐、精選套餐、招牌餐，吃得到龍蝦、牛排、羊排、法國春雞、豬排，以及經典的匈牙利牛肉飯、咖哩飯，價格380元起至2550元。

▲全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大。（圖／波麗路餐廳提供）

▲牛排可頌使用位於肋骨背側的沙朗牛排。（圖／波麗路餐廳提供）

除了排餐，波麗路菜單上還有直徑20公分的牛排可頌，特製尺寸比臉還大，第三代傳人廖英均表示，他和主廚研究了很久，一般大小的可頌夾不進牛排，若將牛排煎好後切塊，肉汁會流失，20公分是能將完整牛排放進去，可吃到酥脆的外皮以及滿口肉汁。

▲全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大。（圖／波麗路餐廳提供）

▲除了牛排可頌（下），波麗路還有舒肥雞肉可頌（上）。（圖／波麗路餐廳提供）

牛排可頌使用位於肋骨背側的沙朗牛排，肉質較柔嫩且油花分佈勻稱，廖英均透露，試菜階段吃了不下100個，直到找到最佳的熟度，可以吃出肉和油筋混合的奶香味。此外，針對不想攝取過多熱量，但又想要享用金黃酥脆可頌快感的客人，廖英均把牛排改成低脂、高蛋白的雞肉，並且以低溫舒肥來保持肉質的鮮嫩多汁。

農曆新年將至，很多人會到迪化街採買年貨，除了永樂市場與街頭小吃外，波麗路餐廳也歡迎民眾來品嚐「比臉還大」的牛排、雞肉可頌，還可搭配祖傳波麗路秘製布丁。

▲君品酒店牛排每月11日有牛排吃到飽活動。（圖／君品提供）

另外，喜歡吃牛排的民眾就不能錯過君品酒店每月11日的「肉食狂歡節」活動，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%。

關鍵字： 美食雲 全台最老西餐廳 餐廳 波麗路」牛排可頌比臉還大

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