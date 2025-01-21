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福隆全新「海洋主題房」！3飯店專案一次看　春節連住2晚還有房

▲六福萬怡酒店。（圖／六福提供）

▲六福萬怡酒店。（圖／六福提供）

記者彭懷玉／綜合報導

下周就迎來春節9天連假，住飯店好好犒賞自己與家人。福容大飯店福隆推出全新海洋風親子主題房；雙人入住台北六福萬怡酒店13坪豪華客房，三天兩夜15,888元；台北漢來則祭出「春華養顏之旅一泊二食住房專案」，搶攻年後商機。

▲福容福隆飯店最新深海探險主題房。（圖／福容福隆飯店提供）

▲福容福隆飯店最新深海探險主題房，房內有大小玩偶，還有星空投影，營造出海洋世界。（圖／福容福隆飯店提供）

福容大飯店福隆
為迎接春節假期，福容大飯店福隆推出「小龍迎春住房方案」，除夕到初三13,888元起，可選擇雙人方案，入住即贈精緻晚餐以及好酒兌換券，還有春節晚會活動券，獎項有萬元住宿券；如選擇四人方案，則提供4人份精緻早餐，還加贈宵夜炸雞桶一份以及晚會活動券。

▲福容福隆飯店最新深海探險主題房。（圖／福容福隆飯店提供）

▲1月28日至2月1日選擇春節住房專案，再加價2,000元，即可升等「海洋探險主題房」。（圖／福容福隆飯店提供）

趁著春節期間，福容福隆也推出親子主題房試住體驗，1月28日至2月1日選擇春節住房專案，再加價2,000元，即可升等「海洋探險主題房」，房內不僅有大小玩偶，還有星空投影，營造出沉浸式的海洋世界，住房再加贈動物造型益智平衡木組合。

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／業者提供）

▲台北六福萬怡豪華客房。（圖／六福提供）

台北六福萬怡酒店
即日起至2月2日，台北六福萬怡酒店推出三天兩夜新春連住方案，雙人入住13坪豪華客房，以及兩日自助早餐，並贈送敘日全日餐廳自助午餐兩客、日本秩父威士忌兩杯、新春伴手禮一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒兩盒與餐飲滿2,000折500元折價券，住兩晚只要15,888元。春節連假期間1月27日至2月2日入住，再加碼清蒸蒜蓉龍蝦每人乙隻，吃好睡飽過好年。

▲台北漢來大飯店推出「春華養顏之旅一泊二食住房專案」，雙人入住豪華客房15,888元起,東方樓。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲▼台北漢來大飯店雙人入住豪華客房15,888元起；東方樓南非鮑、花膠、燕窩等。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北漢來大飯店推出「春華養顏之旅一泊二食住房專案」，雙人入住豪華客房15,888元起,東方樓。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店
台北漢來大飯店攜手飯店三樓的東方樓頂級粵菜餐廳，推出「春華養顏之旅一泊二食住房專案」，雙人入住豪華客房15,888元起、行政豪華客房18,888元起，主廚結合頂級食材與春季養顏美容為概念，精選南非鮑、花膠、燕窩等珍貴食材入菜，以兩款茶飲佐餐。此外，傍晚時段Happy Hour則推出酒水推車，精選多達10款酒款與軟性飲料等餐飲選擇。住房專案即日起開放預訂。

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