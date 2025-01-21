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每杯不到38元！CoCo「草莓飲料買1送1」限時1天開跑

▲▼CoCo莓莓派對。（圖／CoCo提供）

▲CoCo莓莓派對限時1天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日推出超討喜「莓莓派對買1送1」優惠，1月22日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日祭出「大杯莓莓派對第2杯0元」優惠，等於買1送1，2杯特價75元，換算下來每杯不到38元，且飲品的糖度、冰量還能任選，1月22日限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「莓莓派對」是選用清爽四季春青茶佐以新鮮檸檬片，再結合草莓、蔓越莓，打造酸甜滋味，每一口都能喝到果粒與茶香融合的口感，尤其搭配紅通通的外型，帶來新年好寓意。

▲▼日出茶太「芋見泥」系列回歸。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太官方LINE推新年限定刮刮卡活動。（圖／日出茶太提供）

日出茶太則推出限定好禮活動，即日起凡於全台門市購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」或「奶．特調」系列飲品任2杯，即可獲得限量「富貴袋」；滿3杯再加送「品牌蛇年撲克牌」1副，各門市數量有限、送完為止。

至2月9日前LINE會員還能參加「蛇麼都有，刮開即中獎」刮刮卡活動，有機會刮中「招牌太極111免費喝」、「芋見泥系列買1送1」、「免費加料券」等超值好禮，只要花點數6點即可刮1次。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 日出茶太 買1送1

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