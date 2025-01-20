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日本九州最早賞櫻地在大分！5100棵河津櫻2月盛開　花期近一個月

▲▼日本九州大分豐後水道河津櫻祭，日本大分津久見四浦半島河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲位於日本大分津久見四浦半島的河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者蔡玟君／綜合報導

赴日賞櫻不用等到3月，2月初就能看得到浪漫櫻花海！位於大分縣的津久見市的四浦半島，上千棵浪漫河津櫻2月就盛開，每年都會舉辦「豐後水道河津櫻祭」也將於2月8日登場，活動長達一個月時間，想要避開人潮，不妨就到大分走一趟。

▲▼日本九州大分豐後水道河津櫻祭，日本大分津久見四浦半島河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲▼沿著四浦半島海岸一帶種下超過5000棵河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲▼日本九州大分豐後水道河津櫻祭，日本大分津久見四浦半島河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

位於大分縣的四浦半島是九州最早的賞櫻景點，當地居民從2005年起開始種下河津櫻，沿著曲折的里亞式海岸一帶已有5100棵，每當粉櫻盛開時，蔚藍海景、粉色櫻花海與藍天交織成浪漫景象，旅客可以選擇漫步在海岸，尋找最喜歡的賞花視角。

▲▼日本九州大分豐後水道河津櫻祭，日本大分津久見四浦半島河津櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

▲每年2月初都會舉辦「豐後水道河津櫻祭」，讓旅客能提早賞櫻。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

而當地在每年河津櫻時節都會舉辦「豐後水道河津櫻祭」，今年已邁入第13屆，活動從2月8日至3月2日為止。四浦半島距離大分市開車約1小時又30分鐘，搭乘大眾交通單程則需3小時以上，較方便的方式是從大分車站搭乘JR特快列車「日輪喜凱亞號（にちりんシーガイア）」至「津久見站」，從津久見站搭乘四浦線公車，於「あらじろ站」下車，再徒步約10分鐘即可抵達。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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