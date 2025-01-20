小潘蛋糕坊公布最新價格！2／6起鳳梨酥每顆貴1元　蛋黃酥漲3元

▲小潘蛋糕坊2月6日起全面漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原物料成本持續上揚，去年底已有多家餐飲業者陸續漲價，新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」日前公告2月6日起產品價格全面調漲，今日公布最新價格表，鳳梨酥與鳳凰酥每顆貴1元，蛋黃酥則從40元漲到43元。

小潘蛋糕坊日前店面貼出公告，2月6日起全面產品調漲價格，今日在官方粉專公布最新價格。裸裝系列，鳳梨酥單顆從18元漲到19元，鳳凰酥從19元漲到20元，蛋黃酥從40元漲到43元；單顆包裝系列，鳳梨酥從22元漲到23元，鳳凰酥從23元漲到24元，土鳳梨（桂圓）從35元漲到40元。

▲小潘蛋黃酥漲到每顆43元。（圖／記者黃士原攝）

另外，店內販售的麵包與蛋糕也全面調漲，瑞士捲系列上漲10至20元，麵包系列上漲5元，千層蛋糕上漲20元，蛋塔上漲18至30元，綠豆椪上漲5元，丹麥麵包上漲20元，乳酪系列上漲10元，大福麻糬上漲20元，其他商品也有12元至30元不等的調幅。生日蛋糕則上漲100元。

▲小潘蛋糕坊最新價格表。（圖／取自小潘蛋糕坊粉專）

▲小潘蛋糕坊最新價格表。（圖／取自小潘蛋糕坊粉專）

▲小潘蛋糕坊最新價格表。（圖／取自小潘蛋糕坊粉專）

▲品川蘭今日漲價。（圖／品川蘭提供）

另外，品川蘭是三商餐飲另一個牛肉麵品牌，提供牛骨搭配中藥熬製的濃郁「川」湯頭，以及加入蔬果燉煮的清甜「蘭」湯頭。反映近年持續上漲的牛肉價格，本月20日調漲17款商品價格5至10元，漲幅落在1.7%到4%，其中筋肉雙盛牛肉麵、板腱牛肉麵價格由250元漲至260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵也由250元上漲至255元。

除了牛肉價格上揚，近期毛豬拍賣價格直逼歷史高點，三商餐飲旗下的豬排專賣店「福勝亭」成本壓力大增，農曆年後將評估是否跟進漲價。