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屬「蛇」免門票！4間樂園春節優惠統整　六福村連5天加碼煙火秀

▲六福村「金色嘉年華」，初一到初五加碼高空煙火秀，六福莊剛果景致房。（圖／六福村提供）

▲入住六福莊，即贈「勇闖猛獸島體驗」，可以近距離感受大型肉食動物在眼前的震撼。（圖／六福村提供）

記者彭懷玉／綜合報導

趁著過年到樂園玩一波，以下統整出4間樂園春節優惠，今（25日）到2月2日期間，凡生肖屬蛇的民眾，或年滿60歲的長輩，皆可以免費暢玩六福村。台中麗寶樂園則推出「雙人月光票」499元優惠，還能在300坪的室內親子樂園「追風奇幻島」開心放電。

▲臺北市立兒童新樂園,台北兒童樂園,遊樂園,親子景點,暑假活動,戶外教學,遊樂設施。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北市立兒童新樂園。（圖／記者謝婷婷攝）

兒童新樂園
從大年初一到初五，凡生肖屬「蛇」之遊客，出示相關證明文件即可免費入園，遊樂設施維持正常收費。此外，臨櫃購買200元「一日樂Fun券」1張（可無限暢玩13項設施），即贈刮刮樂1張，有機會抽到最大獎任天堂Switch，每日限量2025張。

同時，今（25日）到2月2日（除夕休園）每天中午12點還有手作DIY、市集活動，一家大小度過童心未泯的時光。

▲六福村「金色嘉年華」，初一到初五加碼高空煙火秀，六福莊剛果景致房。（圖／六福村提供）

▲六福村「金色嘉年華」有劇場、遊行表演，以歡慶新年。（圖／六福村提供，下同）

六福村
六福村過年祭出三重門票優惠，今（25日）到2月2日，凡生肖屬蛇，或年滿60歲的長輩，出示身分證或健保卡即能免費入園。此外，還推出「買大送小」活動，只要現場購買成人優惠票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1,099元。

▲六福村「金色嘉年華」，初一到初五加碼高空煙火秀，六福莊剛果景致房。（圖／六福村提供）

▲六福村第一季推出「金色嘉年華」，從初一到初五，每天加碼高空煙火秀。

延續跨年煙火熱鬧氣氛，從初一到初五，每天加碼高空煙火秀，還能逛新春市集，並在金奢泡泡球世界打卡。想多住一晚，三人入住六福莊剛果景致房一泊二食16,800+10%，可在大片落地窗欣賞花火綻放，專案另含「蘇丹犀望巴士體驗」、「勇闖猛獸島體驗」、「草原歷險」三擇一。

▲六福村「金色嘉年華」，初一到初五加碼高空煙火秀，六福莊剛果景致房。（圖／六福村提供）

▲三人入住六福莊剛果景致房，一泊二食16,800+10%，可在大片落地窗欣賞花火綻放。

小人國
小人國春節推出三連發優惠，第一重，凡於1月29日到2月2日（初一至初五）全民購票皆為488元（原價1,050元）。第二重，生肖屬蛇於指定日期1月25日、26日、27日、29日現場購票享168元，需出示本人身分證件核驗。

▲小人國也推出春節三連發優惠。（圖／小人國提供）

▲小人國也推出春節三連發優惠。（圖／小人國提供，下同）

第三重，2月2日（初五）這天生日的壽星，當日現場購票享168元，同樣需出示本人身分證件核驗。新春期間還有「跳島冒險埃及王2.0」氣墊樂園；BINGO賓果最大獎10張免費入園券（價值10,500元）等活動。

▲小人國也推出春節三連發優惠。（圖／小人國提供）

▲小人國動感新樂園設施。

▲麗寶樂園追風奇幻島。（圖／麗寶樂園提供）

▲台中麗寶樂園從今（25日）至2月1日推出「雙人月光票」499元優惠。（圖／麗寶樂園提供，下同

台中麗寶樂園
台中麗寶樂園從今（25日）至2月1日推出「雙人月光票」499元優惠，民眾可從下午4點玩到晚上7點。同時，業者宣布室內親子樂園「追風奇幻島」旗艦店開幕，300坪占地規劃出6大主題區，囊括假日限定的高空探索，另還有獨木橋、梅花樁、飛簷走壁等項目，也可挑戰近90度垂直的魔鬼大滑梯等遊具。

▲麗寶樂園追風奇幻島。（圖／麗寶樂園提供）

▲▼室內親子樂園「追風奇幻島」旗艦店開幕，300坪占地規劃出6大主題區。

▲麗寶樂園追風奇幻島。（圖／麗寶樂園提供）

此外，初一到初五，麗寶樂園每日推出千份好禮，完成加入會員，並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中超過6萬元的麗寶福容大飯店總統套房，獎項還有iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照或樂園門票等，一家大小感受年節歡樂氣氛。

▲麗寶樂園追風奇幻島。（圖／麗寶樂園提供）

▲憑單日不限金額發票可以參加抽獎，最大獎為超過6萬元的總統套房住一晚。

關鍵字： 樂園旅遊 小人國 六福村 樂園優惠 過年樂園優惠 走春 春節住房優惠

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