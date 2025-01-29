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烤鴨無限吃！4家粵菜港點吃到飽一次看　這家活動只到2／27

▲50多道港式料理無限供應　台中金典酒店粵菜吃到飽只到3月底。（圖／台中金典酒店提供）

▲台中金典酒店粵菜吃到飽再度回歸。（圖／台中金典酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台灣人就愛吃到飽！連飯店粵菜餐廳也加入搶市，像是雀客藏居台南的滿粵閣、台北福華大飯店的珍珠坊都可吃到飽，台中金典酒店的金園中餐廳則是2月27日前限定，新北市八里福朋喜來登禧粵樓預計過年後再度推出。

金園中餐廳（台中金典酒店）

台中金典酒店15樓金園中餐廳「粵吃粵飽」吃到飽活動再度回歸，消費者可以依自己的喜好無限續點40多道港式料理，有冷盤、港式點心、粵式料理、季節時蔬、麵飯等等，冷盤類可以選擇蜜汁叉燒、冰梅番茄、紹興醉雞、太白醉翁蝦等。

「粵吃粵飽」吃到飽活動為2月27日前的周一至周四午晚餐時段限定，午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，兩人同行可享優惠，午餐每人990元+10%，晚餐1090元+10%。

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

滿粵閣（雀客藏居台南永康）

雀客藏居台南永康位於永康交流道附近，交通十分便利，館內的新餐廳「滿粵閣」提供各種港式點心吃到飽，其中包括香濃蛋撻、滑嫩的腸粉和口感豐富的燒賣，而且還有無限量供應的片鴨與燒臘，讓民眾可以盡情享用港式美食。平日午餐為698元，平日晚餐及假日午晚餐為798元。

▲台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／台北福華提供）

珍珠坊（台北福華大飯店）

台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」（12/31截止），由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%、兒童625元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%、兒童775元+10%。

▲八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」吃到飽將於過年後回歸。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

禧粵樓（八里福朋喜來登）

八里福朋喜來登中餐廳「禧粵樓」去年3月中旬至8月底曾推出吃到飽活動，吃到飽菜單包括湯品、港點、熱菜、冷菜、麵飯等品項，超過40道料理無限供應。日前業者公告，禧粵樓吃到飽將於2月過年後回歸，屆時將會公布新菜單與價格。

關鍵字： 美食雲 粵菜港點吃到飽 吃到飽

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