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全聯「魷魚遊戲體驗館」首周吸萬人！第2波拍照場加碼開放

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」（全聯魷戲中心直贏店）在松菸爆紅。（圖／全聯提供）

▲全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」在松菸爆紅。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯與Netflix合作，在松菸打造「魷魚遊戲體驗館」（全聯魷戲中心直贏店）開館一周就湧入破萬人朝聖，第一階段期間限定「魷戲體驗場」網路預約秒殺，現場也天天大排長龍；全聯透露1月20日起的「拍照體驗場」每場次將開放更多人入館，滿足「魷戲迷」，也預估農曆春節將再創人潮高峰。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」（全聯魷戲中心直贏店）在松菸爆紅。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「魷戲中心直贏店」在松菸排隊人潮。（圖／記者林育綾攝）

●首周超過萬人體驗

全聯自上周1月11日在松山文創園區打造「全聯魷戲中心直贏店」，外觀高度還原《魷魚遊戲》第2季的「彩色樓梯迷宮」設計，門口也站著「粉紅守衛」，內部更還原經典場景、配樂，還融合劇情設計遊戲關卡，第一周的周末六日就湧入3千人次入館體驗，首周共累積超過萬人朝聖，最受玩家喜愛的「3.5米巨型英熙娃娃」攻佔各大社群平台，成為魷戲玩家必拍場景。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」（全聯魷戲中心直贏店）在松菸爆紅。（圖／全聯提供）

▲「全聯魷戲中心直贏店」外觀高度還原劇中「彩色樓梯迷宮」設計，門口也站著「粉紅守衛」。（圖／全聯提供）

●第二波「拍照場」加碼開放

由於第一波1月11日至1月19日的「魷戲體驗場」網路預約席次秒殺，現場也大排長龍。全聯行銷協理劉鴻徵透露，第二波1月20日至2月2日（1/28除夕休館）的「拍照體驗場」，預計每場會開放多2倍人數進場，平均每場150人，比首波每場60人還多，加速排隊速度，也會視情況讓更多人進館。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」（全聯魷戲中心直贏店）在松菸爆紅。（圖／全聯提供）

▲「全聯魷戲中心直贏店」吸引大批玩家。（圖／全聯提供）

●全支付APP登上排行榜第2名

此次魷魚遊戲體驗館，唯一入場資格是下載並註冊「全支付」，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點(1點=1元現金)，在人氣爆棚影響下，帶動全支付註冊會員數比活動前單日成長約3倍，「全支付APP」也同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第2名。

劉鴻徵透露，「全聯魷戲中心直贏店」是相當成功的行銷活動，雖然花了不少錢投資，但藉由遊戲體驗，吸引更多年輕人成為「全支付」會員，還將有趣的體驗透過IG、Threads等社群平台不斷分享擴散，打造全聯、全支付、Netflix三贏的品牌串聯。

▲第1關是「123福利熊」，巨型英熙娃娃攻佔各大社群版面。（圖／記者林育綾攝）

館內不僅重現影集中經典遊戲場景，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗、5大展區，彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，從場外的畫片男、場內的粉紅守衛經典角色外；還加入消費者最熟悉的「全聯阿姨」超市意象，讓整體體驗氛圍充滿奇幻又不失趣味性。

●首周「魷戲」話題

除了「3.5米英熙娃娃」人氣爆棚，「冰箱繞圈圈」遊戲中有畫片、椪糖、致富鈔票、玩家制服、金豬等做工精緻的超市「食材」也受到喜愛。還有「玩家宿舍+玩家頭像顯示牆」、「金豬撒幣秀」都是討論話題超高的熱門點。

▼結合超市意象增加趣味性。（圖／全聯提供）

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」1月11日至2月2日在松菸快閃。（圖／全聯提供）

而串聯整場遊戲的玩家手環，記錄著玩家遊戲歷程和畫面，能在「隱藏控制室」裡一探究竟，還能在離場前印製專屬遊戲發票，充滿巧思、細節滿滿。

全聯也透露，遊戲第3關「OX試吃攤」還原劇中孔劉扮演的畫片男「麵包vs彩券」橋段，讓玩家用「O」或「X」選擇決定要美食還是彩券，根據首周統計，有高達8成玩家選擇「O」拿彩券，其中有200位幸運玩家抱走888魷點。

▼多達8成玩家選「O」拿彩券。（圖／全聯提供）

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」1月11日至2月2日在松菸快閃。（圖／全聯提供）

●入館拿點數、抽8.8萬

如果彩券收到「魷點可憐」未中獎的玩家也別氣餒，2月2日前活動期間，凡參加「魷戲體驗場」、「拍照體驗場《OX試吃攤》」、「週末加碼場外賽《畫片挑戰/OX試吃攤》」，且獲得魷點（有成功完成魷點登錄）之會員，即獲得抽獎資格，全支付將加碼抽出兩位「終極贏家」，送出8.8萬魷點，等同於8.8萬現金，每一帳號享1次抽獎機會，總計將抽出2位中獎者。

全聯表示，1月20日起開放「拍照體驗場」，只要下載並註冊全支付會員，就能享受全區拍照體驗，活動持續開放網路報名，現場也提供排隊席次，可提前預約減少等待時間，活動須年滿16歲才能入場參加。

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」1月11日至2月2日在松菸快閃。（圖／全聯提供）

▲▼全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」，1月20日起開放拍照體驗場。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「魷魚遊戲體驗館」1月20日起開放「拍照體驗場」。（圖／全聯提供）

「全聯魷戲中心直贏店」活動資訊
地點：松山文創園區 2號倉庫
地址：台北市信義區光復南路133號
開放日期：2025年1月11日（五）~2025年2月2日（日）
第一階段：1月11日至1月19日「魷戲體驗場」。
第二階段：1月20日至2月2日「拍照體驗場」。
入場時間：閉館前45分鐘。
週一至週五：12:00~20:00
週六至週日：10:00~20:00
報名方式：活動限16歲以上免費參加，為維護體驗品質有人數控管，採網路預約及部分現場排隊席位。
入場方式：全支付」為唯一入場門票，請提前下載、註冊、綁定。

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