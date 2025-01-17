人形立牌10萬拍出！李多慧加碼送唇印　得標龍迷：回家抱著睡

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」今（17）日找來韓職啦啦隊女神「李多慧」擔任西門町店一日店長，現場湧進上百位粉絲搶拍，同步舉辦親簽名立牌公益拍賣活動，人形立牌最終以10萬元拍出且全數捐出。龍迷「黃先生」以3萬元得標笑說：「回家要抱著睡。」還幽默向大家表示：「不好意思，立牌我就帶回家了。」

▲李多慧現身西門町CoCo擔任一日店長。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲李多慧一日店長活動吸引上百位粉絲。

CoCo近日重磅聯名味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」，推出後掀起瘋搶熱潮。為感謝消費者支持，業者今日特別於西門町店找來「李多慧」擔任一日店長，並舉辦親簽名立牌公益拍賣活動，一早8點就有粉絲頂著寒風排隊卡位力挺，最後湧進約上百人。

▲▼龍迷黃先生以現金3萬元帶走人形立牌。

李多慧除親自在人形立牌上簽名並寫下「好喝」、「真的公主」等中文字外，還有韓文的「我愛你」，最終以3萬元拍出，拍出後更加碼放送2個唇印，得標的黃先生也上台透露自己是龍迷，表示可以獲得這個立牌真的夢寐以求，「不好意思大家，立牌我就帶回家了。」回家還要抱著立牌睡，隨後爆出已婚身份，但透露老婆也是龍迷，李多慧則幽默笑回：「這個（唇印）是老婆的，不是你的。」

李多慧親簽人形立牌最終以粉絲3萬元、CoCo創辦人洪肇水加碼7萬元，總計10萬元捐贈給「中華民國徐生明棒球發展協會」。