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「4大手搖買1送1」暖心優惠　珍奶、蜜柚茶都有

▲▼先喝道推全新草莓夢境系列飲品。（圖／先喝道提供）

▲4大手搖飲買1送1優惠一次收。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導

今（17）日受冷氣團影響依然偏冷。手搖飲業者瞄準低溫商機推出限時優惠，《ETtoday新聞雲》整理4大品牌「買1送1」好康情報，無論想喝珍珠奶茶、椪柑紅茶還是草莓奶昔通通有。

●先喝道
先喝道今（17）日祭出限時1天「草莓夢境系列買1送1」優惠，限同品項，每人限購2組，各門市數量有限、售完為止。

「草莓夢境」系列一共推出2款飲品選擇，其中，「草莓雪酪」是選用草莓果醬結合香醇鮮奶、清爽優格，再加入花開茉綠茶打成雪酪口感，每一口都能喝到草莓果粒搭配茶香滋味，中杯售價69元；「草莓奶昔」則是草莓果醬加入醇厚鮮奶、花開茉綠茶打成綿密冰沙奶昔，中杯售價59元。

▲▼康青龍推出冬季限定飲品「蜜柚吉嶺」、「蜜柚金萱」，加碼聯名電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》。（圖／康青龍提供）

▲康青龍蜜柚吉嶺限時買1送1。（圖／康青龍提供）

●康青龍
康青龍即日起至1月23日祭出「蜜柚吉嶺買1送1」優惠，限於龍來訂線上點餐使用，每人可領2張券，數量有限、領完為止，兌換期限至2月10日止；至2月3日加碼於龍來訂單筆消費滿199元還能現折30元。

康青龍「蜜柚吉嶺」是嚴選韓國全羅南道優質柚子搭配含有果香的大吉嶺紅茶作為茶底，再加入Q彈雙色珍珠增添咀嚼口感，且不額外加糖，售價60元。

▲▼Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「大橘大荔」系列可享同品項買1送1。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish
Mr.Wish即日起至1月28日祭出「大杯大橘紅茶」、「大杯荔枝紅茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠，每單每品項限購5組；門市則推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

「大橘大荔」系列一共有2款飲品選擇，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元。

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo於外送平台祭出指定飲品買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo即日起於2大外送平台祭出「指定飲品買1送1」優惠，Uber Eats有「大杯珍珠奶茶」、「大杯莓莓派對」可享「同品項買1送1」優惠，使用期限至1月28日。

foodpanda則推「大杯阿薩姆奶茶」、「大杯芒裡偷閒奇亞籽」可享「同品項買1送1」優惠，使用期限至2月4日，各門市數量有限、售完為止，詳細優惠內容則依外送APP為主。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

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