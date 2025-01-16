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奎士咖啡台北101店明天開幕　2／17前消費滿額抽星宇商務艙機票

▲奎士咖啡台北101店明天開幕。（圖／業者提供）

▲奎士咖啡台北101店明天開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

位於市政府捷運站附近的「奎士咖啡」，純白極簡風格加上360度環狀大理石吧台，開幕後就吸引眾多咖啡愛好者前往朝聖。該品牌近年積極展店，明天正式進駐台北101購物中心B1，同時祭出開幕活動，2月17日前消費滿額就能抽獎，頭獎是星宇航空亞洲全航線商務艙雙人來回機票。

2022年7月開幕的「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，是家佔地百坪的大型精品咖啡館，純白極簡風格，還有360度環狀大理石吧台，以及開放式立食區，開幕後就成為熱門打卡點。近年來，品牌持續在台北市拓點，分別開出SOGO忠孝店、新光A11店、誠品南西店、遠百信義A13店，明天開幕的台北101店是第6家店。

▲奎士咖啡台北101店明天開幕。（圖／業者提供）

▲「台灣拿鐵」是奎士咖啡經典飲品，結合了國民飲料冬瓜茶。（圖／業者提供）

「台灣拿鐵」是奎士咖啡經典飲品，是專屬於台灣人的咖啡，選用來自衣索比亞中烘焙義式配方豆，再與國民飲料冬瓜茶調和，入口可感受到榛果香氣、蓮花脆餅、杏仁的風味，尾韻微帶奶油糖，整體風味細緻平衡且順口。

▲奎士咖啡台北101店明天開幕。（圖／業者提供）

▲奎士咖啡台北101店明天也同步推出全新5款輕食系列。（圖／業者提供）

奎士咖啡台北101店明天也同步推出全新5款全日輕食系列，分別是法式野菇菠菜鹹派、經典瑪格麗特披薩、起司四重奏披薩、煙燻烤雞BBQ筆管麵、奶油培根筆管麵，售價160元起至220元。其中法式野菇菠菜鹹派是法國傳統家常料理，選用紐西蘭鮮奶油、莫札瑞拉起司和台灣鮮乳調製，搭配現炒野菇與菠菜，酥脆派皮包裹香醇濃郁的內餡。

台北101店也同步推出開幕慶祝活動，1月17日至1月19日購買任一飲品，即可抽「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」人氣IP周邊商品，而2月17日前，消費滿350元即能獲得抽獎券1張，頭獎為價值10萬元的星宇航空亞洲全航線商務艙雙人來回機票，其他還有iPhone 16 Pro、五星級飯店住宿券、Dyson乾濕吸塵器等獎項。

▲「ONIBUS COFFEE」台中店1/10正式開幕。（圖／業者提供）

另外，繼前年4月開幕的台北首店後，東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」再次拓展版圖，正式插旗台中草悟道商圈，台中老佛爺店1月10日正式開幕。除了咖啡外，店裡也同步供應鹹甜點與多款輕食，讓民眾可以搭配咖啡享用。

ONIBUS COFFEE台中店室內設計，邀請日本知名建築設計事務所TORAFU ARCHITECTS主導，該團隊以多元、細膩且富創意的設計手法聞名，作品涵蓋建築、空間設計、展覽規劃與產品設計，代表作包括 Aesop日本多家店鋪設計、Aesop 台灣台中概念店、Me ISSEY MIYAKE等多個展場設計。

▲ONIBUS COFFEE 台中店也供應輕食。（圖／業者提供）

ONIBUS COFFEE台中店不僅提供濃縮咖啡、手沖咖啡、茶品及其他飲品，還推出多款精緻甜點與輕食，鹹甜各有選擇，甜點有磅蛋糕、蘋果派、提拉米蘇到肉桂捲，輕食則有熱那亞青醬雞肉酸種麵包、芽菜歐姆蛋酸種麵包、紅酒漬蘋果肉桂酸種麵包。

關鍵字： 美食雲 奎士咖啡 咖啡專題

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