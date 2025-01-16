先喝道「草莓夢境系列」全新開喝！2款草莓飲買1送1只有1天

▲先喝道推出全新草莓夢境系列飲品。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓季再一發！手搖飲品牌「先喝道」推出全新夢幻系列「草莓夢境」，使用傳統熬製的草莓果醬結合花開茉綠茶，再分別搭配優格、鮮奶打造2款限定草莓飲，1月17日起於全門市上市，並祭出限時1天買1送1優惠。

▲草莓夢境系列有2款飲品。

先喝道草莓季登場，今年推出全新「草莓夢境」系列，其中，「草莓雪酪」是選用草莓果醬結合香醇鮮奶、清爽優格，再加入花開茉綠茶打成雪酪口感，每一口都能喝到草莓果粒搭配茶香滋味，中杯售價69元；「草莓奶昔」則是草莓果醬加入醇厚鮮奶、花開茉綠茶打成綿密冰沙奶昔，中杯售價59元，1月17日起正式開賣。

為歡慶新品上市，1月17日限時1天可享「草莓夢境系列買1送1」優惠，限同品項，每人限購2組，各門市數量有限、售完為止。

▲大苑子今年草莓季網羅4款飲品。（圖／大苑子提供）

大苑子今年草莓季也網羅4款草莓飲品，皆是使用100%大湖新鮮草莓製成，「莓好時光（北部中杯90元 ／大杯115、中南部中杯85元／大杯110元）」是草莓搭配特A級許慶良鮮乳的組合，每一口都能喝到濃郁果香及乳香；「莓好花漾（售價90元）」則是結合清爽文山青茶，再佐以滑順愛玉增添咀嚼感。

「莓好戀奶酪（售價110元）」使用特A級許慶良鮮乳結合新鮮草莓，再放進手作許慶良鮮奶酪，口感滑順香濃不膩；「莓好蜜朵朵（售價95元）」則是草莓與銀耳的組合，每間門市草莓飲品每日限量提供，售完為止，同步開放提前撥打電話至門市詢問、預訂。

市府夢想店則還有期間限定「草莓鮮乳霜淇淋（售價110元）」，嚴選香甜大湖鮮凍草莓結合特A級許慶良鮮乳製成，每一口都能吃到濃郁草莓香。