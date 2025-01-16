苗栗蘇維拉莊園不只樹屋！最新獨棟Villa玻璃屋、飛天露營車開箱

▲苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」以精靈樹屋打響名聲。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／苗栗報導

苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」以精靈樹屋、75公尺長的森林溜滑梯爆紅，2023年起，陸續新增飛天露營列車、森林玻璃屋Villa，47間房外型、內裝都不太一樣，唯一雷同的是開窗都擁有絕美景致，宛如走進童話故事中。

▲2023年起，業者陸續新增各種露營車，紅色飛天列車猶如浮在空中的懸浮火車。（圖／記者彭懷玉攝）



▲「B棟小精靈樹屋」有兩張雙人床，網美浴缸放置在一樓。（圖／記者彭懷玉攝）



苗栗南庄「蘇維拉莊園」2016年成立，開幕之初先蓋好9棟樹屋。其中，「B棟小精靈樹屋」最受歡迎，從旋轉木梯蜿蜒而上，迎來濃濃檜木香，不只下層有一張雙人床，閣樓也擺放另一張雙人床，兩大兩小入住剛剛好。特別的是，小精靈樹屋的浴缸放置在一樓，增添情趣，且樹屋內採乾濕分離浴室，配備免治馬桶、暖氣，即便冬天前來也很舒適。

▲▼各式造型、大小不一的豪華露營車都有群山環抱。（圖／記者彭懷玉攝）



許多人對蘇維拉莊園的印象還停留在樹屋、溜滑梯，實際上，業者在2023年起陸續新增豪華露營車、視野無敵的森林獨棟Villa、山嵐景觀套房，讓4萬8千坪的占地又增添許多新選擇。

▲▼獨棟Villa「獵戶之森」有3間，均採上下樓，最大間的「狩獵者房」擺進划船機也不擁擠。（圖／記者彭懷玉攝）



其中，最亮眼的森林獨棟Villa「獵戶之森」分別有3間，橢圓形外觀採多角形設計，室內呈現溫潤木質調，挑高、空間寬廣，「狩獵者房」上下樓加起來約有30坪大，甚至擺進健身器材划船機也不嫌擁擠；「吹笛手」則和蓊鬱森林更靠近，全景玻璃落地窗能將外面風景一覽無遺，獨棟也兼具隱私性，安靜到只有蟲鳴鳥叫聲，幸運的話，還會看到台灣藍鵲在前方飛舞，坐著翻書、喝茶，舒服地讓人捨不得離開。

▲「吹笛手」和蓊鬱森林更靠近，全景玻璃落地窗能將外面風景一覽無遺。（圖／記者彭懷玉攝）



若家中有孩童，推薦懸浮在山坡旁的「飛天列車」露營車，房型以入住2人為主，最多可加至4人。設備除了含電視，也有浴缸、乾溼分離式淋浴、免治馬桶，麻雀雖小五臟俱全。走到戶外，眼前盡是蒼翠山林景觀，能俯瞰整座南庄小鎮，天氣好時還可看見加里山、鵝公屺山、樂山，無論是陽光普照，或雨後瞬間湧現的雲霧飄邈，都教人陶醉不已，沈浸在大自然的懷抱中。

▲▼「飛天列車」外觀猶如懸浮空中的山中小火車；狹長型空間不擁擠。（圖／記者彭懷玉攝）



豪華露營的部分，除了「飛天列車」之外，還有雲朵露營車、極光露營車、子彈露營車、驛馬露營車等選項，採一泊三食。同時，喜歡純露營的旅客可以選擇免搭帳的綠野帳篷，一共有5頂，共用衛浴設備充滿野營樂趣。業者指出，原先的百香果園更改為遊戲室，入住旅客均可以免費使用。

▲驛馬露營車為一大二小床房型。（圖／記者彭懷玉攝）



若預計帶父母或爺奶前來，推薦共有7間的「山嵐景觀套房」，採大面落地玻璃窗設計，每間視角不同，收進整面綠意山景，就在一樓不用爬樓梯、室內空間足夠，深受長輩族群青睞。

▲「山嵐景觀套房」採大面落地玻璃窗設計，深受長輩族群青睞。（圖／記者彭懷玉攝）



▲「獵戶之森」有3棟，外觀採多角形設計，隱身山林中十分醒目；75公尺長的森林溜滑梯。（圖／記者彭懷玉攝）

既然來到南庄，不妨順遊桂花巷老街，「老家米食堂」有客家鹹湯圓、板條和黑糖牛汶水等在地美食，是在地人都會吃的銅板小吃；「桂花巷花茶湯圓」桂花冰鎮湯圓Q彈有嚼勁，搭配蘋果、香蕉、西瓜，再淋上濃郁桂花釀，讓人一口接一口。

漫遊在老街上，各家攤販提供桂花釀等各自調配出的口味，可以試吃再購入，吃飽喝足後，推薦到京廣桂花手工蛋捲創始店買桂花、抹茶等各式口味蛋捲，解饞之餘也帶回家孝敬雙親，充實豐富的南庄兩天一夜小旅行。

▲既然來到南庄，不妨順遊桂花巷老街。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼「老家米食堂」客家板條是在地人都會吃的小吃；「桂花巷花茶湯圓」湯圓Q彈有嚼勁，搭配蘋果片、香蕉等水果十分涮嘴。（圖／記者彭懷玉攝）

