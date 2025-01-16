晚上8點後買一送一！JR東日本Buffet新年度優惠持續到3／27

▲JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者黃士原／台北報導

迎春美食饗宴，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」，廣式烤鴨、紹興蝦等中式名菜吃到飽，同時「LINE好友晚餐優惠」再度回歸，3月27日前周一至周四晚上8點後入場享買一送一。

中華料理主題自助餐即日起至3月4日的午、晚餐期間無限量供應，包括外皮酥脆的 「秘製香料烤豬腿」、結合鮮甜螃蟹與香辣濃郁醬料的「乾燒螃蟹」、融合蝦子鮮甜與紹興酒醇香的「宮廷蔘紹興醉海老」、以四川經典紅油為基底搭配特製調料的 「紅油牛肚絲」。

▲「乾燒螃蟹」，將鮮甜的螃蟹與香辣濃郁的醬料完美結合。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲融合蝦子鮮甜與紹興酒醇香的「宮廷蔘紹興醉海老」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

此外，外皮金黃薄酥的「廣式烤鴨」、櫻花蝦搭配Q彈軟糯米糕製成的 「櫻花蝦米糕」、經典「現沖牛肉湯」、完整保留海鮮的天然鮮甜的「清蒸海上鮮」，都是不容錯過的菜色。餐後甜點區則推出當季的草莓系列甜點，從抹茶草莓慕斯、榛果草莓慕斯捲、草莓塔、草莓奶酪都有。

▲完整保留海鮮的天然鮮甜的「清蒸海上鮮」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」平日周一至周四午、晚餐，以及周五午餐每人1480元，周五晚餐及周六、日午晚餐每人1680元。迎接全新年度，「LINE好友晚餐優惠」再度回歸，3月27日前周一至周四晚上8點後入場享買一送一，3月28日前，周一至周五午餐期間，60歲以上顧客也有6折特惠。

▲湊湊火鍋．茶憩新增「東北酸菜白肉鍋」湯底。（圖／記者黃士原攝）

另外，呷哺集團旗下「湊湊火鍋」與「呷哺呷哺」雙品牌，在2025年初各別推出特色新鍋底與新菜品。湊湊火鍋．茶憩新增「東北酸菜白肉鍋」湯底，高溫炙燒過的豬骨，搭配6種蔬菜慢火熬煮8小時，再搭天然發酵的酸白菜。呷哺呷哺則是推出純天然的「100%清甜椰子雞鍋」，以不加一滴水、無任何調味添加的純天然椰汁湯頭，加上香茅與月桂葉提升口感。