愛神加持！歌詩達郵輪浪漫饗宴

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

情人浪漫晚餐就要在歌詩達郵輪莎倫娜號上，多樣餐廳選擇，舒適用餐環境又充滿儀式感，餐後續跳一支舞，令愛侶永難忘懷。海上移動餐廳任選，今晚心愛的想吃哪一家？

▲CASANOVA餐廳有三大摘星名廚攜手打造菜單。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號上的CASANOVA餐廳，由三位摘星主廚來設計餐單，讓情人浪漫晚餐格外精緻有品味，搭配優雅裝潢和舒適的氛圍，成為一個值得紀念的時刻，讓人永難忘記。

▲歌詩達莎倫娜號上各式美食滿足所有味蕾的想望。（圖／歌詩達郵輪）

心愛的另一半喜歡什麼料理呢？郵輪上有許多餐廳選擇，從牛排館到壽司吧、從手工義式披薩到漢堡薯條，餐後搭配義式冰淇淋甜點，此時別忘了拿出預先準備好的小禮物或情書，讓另一半刻骨銘心。

▲邱比特舞廳裡滿滿粉紅愛心，浪漫氛圍破表。（圖／歌詩達郵輪）

餐後來跳一支舞吧！5層甲板船尾的邱比特舞廳裡滿滿粉紅愛心，連桌椅和沙發也是愛心形狀，彷彿丘比特已經拿著愛神的箭瞄準情侶，配上粉色的燈光與音樂伴奏，氣氛越晚越浪漫。

▲潘神Disco舞廳酒吧充滿復古浪漫情調。（圖／歌詩達郵輪）

除此，位於甲板4層船尾的潘神Disco舞廳酒吧，則是呈現復古浪漫情調，在這裡Chill喝著雞尾酒、配著小點心，隨著音樂流動恣意搖擺身軀，感受情侶浪漫而親密的舞動，彼此關係更加甜蜜。

▲以月亮陰晴圓缺為設計概念的月神沙龍神秘又夢幻。（圖／歌詩達郵輪）

郵輪上還有阿波羅大酒吧、泳游池畔Aperol酒吧、萬神殿酒吧、月神沙龍等各式風格的酒吧，都是小酌談心的好所在。其中的月神沙龍，以月亮的陰晴圓缺為設計概念，月亮象徵著神秘與浪漫，情人們彷彿就在夜空下，一起感受寧靜與夢幻。

推薦航次

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025春夏航程

【日韓賞櫻 唯二航次】

★三人同行一人免費

3/26佐世保＋濟州6天

3/31福岡＋釜山6天

【春季航次 四月出發】

★三人同行一人免費（即將額滿）

4/8沖繩4天

4/14福岡+釜山6天

★第三.四人4,900元起

4/5.11.19沖繩4天

4/22沖繩5天

【暑假航次 六至八月出發】

★第三.四人4,900元起

7/7.10.13.20 8/1.4.7沖繩4天

6/28 7/16.23 8/10.19.23.27沖繩5天

7/2福岡+濟州6天

7/27佐世堡+鹿兒島6天

8/14佐世堡+釜山6天

詳見

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