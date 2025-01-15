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Mr.Wish開運飲品「大橘大荔」系列新上市！限時2周買1送1

▲▼Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推出春節開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節就快到了，鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」推出全新開運飲品「大橘大荔」系列，選用椪柑、荔枝作為主角製成，即日起於全門市上市，並祭出限時2周買1送1優惠。

▲▼Mr.Wish推出全新開運飲品「大橘大荔」系列。（圖／Mr.Wish提供）

▲大橘大荔系列是選用椪柑、荔枝作為主角。

Mr.Wish春節限定「大橘大荔」系列新上市，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，即日起至1月28日前「大杯大橘紅茶」、「大杯荔枝紅茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠，每單每品項限購5組；門市則推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

珍煮丹近日則把經典黑糖升級推出濃郁版「黑糖布蕾」系列，一共打造4款全新飲品，通通放進了整顆黑糖布蕾，有黑糖珍珠鮮奶加黑糖布蕾的「不雷黑糖珍珠鮮奶」、烏龍拿鐵搭配黑糖布蕾的「不雷烏龍拿鐵」、烏瓦紅茶結合黑糖布蕾的「不雷紅茶拿鐵」以及復刻紅茶加黑糖布蕾的「不雷千禧紅茶」，全門市都能喝到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mr.Wish 珍煮丹 買1送1

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