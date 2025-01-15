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CoCo「QQ鮮奶茶買1送1」只有今天！李多慧一日店長活動1／17開跑

▲▼CoCo「QQ鮮奶茶」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo今日限定喝QQ鮮奶茶買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

降溫好冷！手搖飲品牌「CoCo」周三好友日祭出「小龍女QQ鮮奶茶買1送1」優惠，且每杯開放糖度、冷熱任選，今（15）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。西門店1月17日將舉辦「李多慧1日店長」活動，有機會把李多慧親簽人形立牌帶回家。

CoCo今日限時1天推「大杯小龍女QQ鮮奶茶第2杯0元」，相當於買1送1，2杯只要75元，換算下來單杯38元就能喝，且糖度、冰量可任選，開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用，也可直接使用你訂點單平台享優惠，優惠以自取為主、須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

QQ鮮奶茶是選用香純鮮奶茶搭配地瓜圓、小芋圓特製成珍珠大小的QQ，咀嚼口感滿分、香氣十足。

▲▼CoCo聯名小龍女啦啦隊。（圖／CoCo提供）

▲CoCo聯名小龍女系列引發瘋搶。

另外，CoCo聯名味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」推出後也掀起瘋搶熱潮，為感謝消費者支持，業者特別加碼於西門町店找來「李多慧」擔任一日店長，並舉辦親簽名立牌公益拍賣活動，讓粉絲有機會把超萌立牌扛回家，一日店長活動將在1月17日下午2點開始。

▲▼「UG樂己」推新品金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

▲UG推開運新品金箔雲頂。（圖／UG樂己提供）

為迎接新年，手搖飲品牌「UG樂己」則打造限量開運新品「金箔雲頂」，選用三窨（音同印）十五茉奶茶作為基底茶，每一口都能喝到茉莉花茶香搭配胡桃脆粒，接著擠上滿滿哈密瓜雲頂奶蓋，最後放上一整片24K金箔，金光閃閃的外型有著濃厚過節氛圍，奢華感十足，每杯售價288元，即日起正式開賣，每店每日限量5杯。

歡慶新品上市，即日起凡在門市購買1杯金箔雲頂或是消費滿288元以上就送五刮五吉招財組，內含五刮五吉雙杯袋1個及五吉招財卡1張。

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