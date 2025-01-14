角板山行館園區梅花盛開　把握最佳賞花期限

▲今年因為天候因素，桃園角板山行館園區梅園的梅花較晚綻放。（圖／桃園市政府風景區管理處提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025探索北橫冬季角板山行館梅花季活動完美落幕

觀旅局周柏吟局長指出2025探索北橫冬季角板山行館梅花季活動在1/12完美落幕，沒跟到活動的朋友們別擔心，今年因為天候因素，角板山行館園區梅園的梅花較晚綻放，為了讓更多民眾知道北台灣也有絕佳賞梅景點，特別提前辦理梅花季活動，打響角板山梅花季的招牌！活動自1月4日開跑至1月12日結束共計吸引13萬5,929人次造訪！

▲賞梅人潮絡繹不絕。

角板山行館園區梅花進入盛花期，把握賞花期限

觀旅局周柏吟局長於1/12表示，週末天氣逐漸回暖，梅花花況來到5至6成左右，「特別是今天艷陽高照，氣溫舒適怡人，角板山行館園區單日擁入3萬多人次遊客上山賞花，走在梅園伴著香氣縈繞的梅香，非常愜意！梅花季活動雖已結束，但梅園梅花正值綻放，還沒來過、正在規劃行程的朋友們請把握下週最佳賞花期限，歡迎您們來角板山行館園區踏雪尋梅，走在梅園體驗梅香四溢的詩情畫意，別忘了還可以到周邊的角板山形象商圈、枕頭山魅力商圈捎上給親朋好友的在地伴手禮，或到附近角板山公園、新溪口吊橋、小烏來風景特定區，以及羅浮溫泉感受一下北橫的魅力喔！」

▲角板山形象商圈。

角板山行館重新整建，園區打卡景點再升級

周柏吟局長最後指出，角板山行館園區最吸睛的地方不只有梅園的梅花，重新整建後的角板山行館、樟腦收納所及回字館的「旅繪角板山」策展，融合了多位知名藝術家的心血合力打造而成；園區內12座國際雕塑大師的創作，也在這一次的整建過程中加上了夜間燈光，讓角板山行館園區夜間也可以欣賞國際級的藝術創作，園區也因此延長開放時間至每日晚間八點，讓附近用餐及住宿的遊客夜間也能來到園區夜遊賞景。不只如此，園區內觀景平台還有角板山行館限定的美景，遠眺直望群山與碧綠色大漢溪蜿蜒其中，下方新溪口吊橋橫跨於大漢溪上，美麗而壯闊！來角板山行館園區的朋友們，千萬別錯過囉！

▲▼角板山行館園區觀景平台可欣賞角板山行館限定的美景。