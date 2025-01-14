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陳耀訓蛋黃酥開放現場販售　1／16起連賣12天「每人限購5盒」

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

▲陳耀訓蛋黃酥1月16日起開放現場購買。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

之前沒搶到陳耀訓蛋黃酥的民眾看過來，官方日前公告，1月16日起開放現場購買，每人限量5盒，同時也供應鳳凰酥。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，農曆春節檔期訂單已於11月開放預購。不過，日前官方在臉書上公告，因應送禮需求及內部作業，1月16日至1月27日開放現場購買春節禮盒，包含紅土蛋黃酥與鳳凰酥，其中蛋黃酥當日每人限購5盒（僅供現金支付），售完為止。

此外，陳耀訓之前宣布，考量民眾仍有送禮需求及原物料成本飛漲，將每盒蛋黃酥數量調整為8顆，售價900元，1顆變成112.5元，相較之前10顆980元，每顆貴了14.5元。

▲小潘蛋糕坊預告2/6全面漲價。（圖／記者黃士原攝）

另外，小潘蛋糕坊近年反映成本，分批產品進行漲價，2022年先是調漲鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥價格（鳳梨酥單顆包裝每顆22元，裸裝每顆18元），2023年2月調漲麵包、蛋糕價格，去年元旦則是再漲蛋黃酥價格，每顆來到40元。近期店面再貼出公告，2月6日起全面產品調漲價格，店員表示，漲幅則還在等老闆確定後再公告。

關鍵字： 陳耀訓蛋黃酥 陳耀訓 蛋黃酥

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