免費送你去日本！2025東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」入園攻略一次看

▲東京迪士尼海洋最新主題園區「夢幻泉鄉」正式開放，上圖為入口意象夢幻之泉。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼海洋的第8座主題園區「夢幻泉鄉」，從去年開幕後就成為迪士尼控最想去朝聖的主題園區，園內共有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3主題、4個最新遊樂設施，本篇就整理出入園玩樂攻略與注意事項，準備前往的你可要先做好功課。

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▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉園區入口就很好拍。（圖／©Disney）

✶東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」介紹

「夢幻泉鄉」是東京迪士尼海洋開園以來最大園區，以「神奇清泉指引的迪士尼夢幻世界」為構想主軸，擁有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》為主題的3個區域，以及最新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」。

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▲東京迪士尼海洋有「夢幻泉鄉」園區後，遊客倍增。（圖／記者蔡玟君攝）

✶進入「夢幻泉鄉」前必做2件事

1.購買東京迪士尼海洋門票

2.下載「東京迪士尼度假區官方APP」並建立帳號，入園、玩遊樂設施、點餐都藉由APP操作

▲夢幻泉鄉內的「冰雪奇緣園區」。（圖／©Disney）

▲夢幻泉鄉內的魔髮奇緣園區。（圖／©Disney）

▲夢幻泉鄉內的小飛俠園區。（圖／©Disney）

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✶如何進入「夢幻泉鄉」園區？

步驟1：遊客使用門票進入東京迪士尼海洋後，才能使用東京迪士尼度假區官方APP抽取可體驗「夢幻泉鄉」遊樂設施的「預約等候卡（Standby Pass，簡稱SP，免費）」或「迪士尼尊享卡（Disney Premier Access，簡稱DPA，需額外付費）」，抽到後依照顯示指定時段前往體驗設施。

上述2種都有限量，可能一開放就會立刻被抽完，建議遊客可在當天重刷APP，也可能碰到名額釋出，但記得必須在顯示指定時段內前往，超過指定時段，就會無法搭乘。

步驟2：確認抽到遊樂設施的體驗時段後，APP將會顯示「Valid Time of Entry to Fantasy Springs（夢幻泉鄉入場時段）」，請於指定入場時段前往夢幻泉鄉的入口，並出示園區票券的QRcode掃描才可入園。

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必須注意的是，夢幻泉鄉沒有限制停留園內時間，想待上一整天都可以，但一旦離開「夢幻泉鄉」園區，就不能再次入園；此外，夢幻泉鄉餐廳也需預約，但根據網友經驗分享，即使有預約到餐廳，但如果沒有預約到進入夢幻泉鄉園區的時間，也可能無法到餐廳用餐。

✶其他「夢幻泉鄉」注意事項

1.由於旅客眾多，東京迪士尼海洋現在會根據當天人潮狀況，解除限制、開放沒抽到入場時間的遊客進入園區拍照，但想要玩設施，仍然需要抽SP或DPA。

2.迪士尼尊享卡（DPA）每次只能購買一個設施，遊客若希望購買其他遊樂設施的迪士尼尊享卡，可於購買迪士尼尊享卡 60分鐘後，或持有的迪士尼尊享卡指定時段開始後購買；若想要再度購買同項遊樂設施的迪士尼尊享卡，可將原本的用畢後，或是於指定時段過後，即可再度購買。



3.如果想要買DPA，建議多準備幾張信用卡，避免海外信用卡刷不過，或還需要收認證碼等問題。

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▲遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。（圖／©Disney）

▲遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／©Disney）

✶夢幻泉鄉4遊樂設施

夢幻泉鄉共有4個遊樂設施需抽到時段體驗券才能前往，包括：

冰雪奇緣園區：安娜與艾莎的冰雪之旅

魔髮奇緣園區：樂佩公主天燈盛會

小飛俠園區：小飛俠夢幻島歷險記、奇妙仙子妙妙小車

其中，只有「奇妙仙子妙妙小車」僅發行預約等候卡，其他設施均有預約等候卡（SP）與迪士尼尊享卡（DPA）2種選擇。

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▲▼冰雪奇緣園區餐廳「艾倫戴爾皇家宴會廳」。（圖／©Disney）

▲▼餐廳醜小鴨小館。（圖／©Disney）

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✶夢幻泉鄉指定餐飲設施必須使用APP點餐

夢幻泉鄉內的3間餐飲設施「艾倫戴爾皇家宴會廳」、「瞭望臺野餐屋」、和「醜小鴨小館」，遊客若想在餐廳內用餐，必須使用APP點餐，並在指定時段前往領餐。此外，迪士尼行動點餐僅供遊客於「夢幻泉鄉入場時段」內使用。

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▲▼東京迪士尼海洋也推出夢幻泉鄉一日護照，但有限定條件。（圖／©Disney）

✶不限指定時段就可無限次玩「夢幻泉鄉」的方法

東京迪士尼度假區針對入住東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店的遊客，以及參加東京迪士尼度假區假期套票適用行程的遊客，推出「一日護照：神奇的夢幻泉鄉」，旅客另外加購後，可以於入園當天無限次出入夢幻泉鄉園區，且玩遊樂設施不須指定時段，即能以較短的等候時間體驗。

一日護照採浮動票價制度，成人票為2萬2900日圓至2萬5900日圓（約新台幣4750元至5375元），12歲至17歲學生票為2萬1600日圓至2萬4000日圓（約新台幣4481元至4980元），4至11歲兒童票價為1萬9700日圓至2萬600日圓（約新台幣4087元至4274元）。

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活動資訊:

●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59

●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:

步驟1 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕

步驟2 點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)

步驟3 回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加(參下圖C)，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►



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