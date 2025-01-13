韓式燒肉「金豬食堂」5月登台！BTS、aespa最愛　連6年必比登

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」即將登台。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982）

記者黃士原／台北報導

韓式烤肉控看過來！連6年被選入首爾必比登推介，同時也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」即將登台，目前正在籌備中，預計5月開幕。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。

▲金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982）

金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。由於餐廳不提供預約服務，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。

雖然目前想吃金豬食堂要先飛到韓國，不過以後在台灣也吃得到，近日在人力銀行上出現「米其林韓式燒肉」的求才資訊，雖然未曝光品牌名稱，但介紹文提到「連續6年被選為米其林必比登推介的烤肉餐廳，吸引了不少名人光顧，包括BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植」，符合條件的韓式燒肉直指金豬食堂，預計5月開幕。

▲百年米蘭傳奇甜點COVA將再度登台。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，百年米蘭傳奇甜點COVA曾在2016年引進台灣，只經營3年後就結束代理，不過近期傳出有業者再度取得代理權，新的代理業者正在人力銀行上召募員工，根據徵才資訊，預計4月進駐信義區，目標在2030年前開設5至6家店。