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免費送你去！日本5處浪漫「河津櫻絕景」2月就能看　還能賞富士山

▲▼河津町河津櫻。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲河津町河津櫻。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本想賞櫻，其實最早2月就看得到！比起其他品種櫻花，河津櫻通的花期通常落在2月中旬至下旬，本篇就整理5處賞河津櫻的代表景點，想要避開人潮，不妨到這幾處景點走一趟。

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▲▼河津町河津櫻。（圖／翻攝自河津町觀光協會臉書專頁）

▲河津櫻花期約落在2月，沿著河堤可以欣賞櫻花盛開風景。（圖／翻攝自河津町觀光協會臉書專頁

靜岡　河津町

河津櫻最早就在靜岡伊豆的河津町發現並命名，可說是最代表的河津櫻賞花景點。當地在每年2月期間都會舉行「河津櫻祭典」，能賞花的地點包括「河津櫻原木」、「笹原周邊」、「車站前櫻並木」、「峰溫泉周邊」、「澤田地區」、「館橋周邊」、「谷津／濱地區」、「上河津周邊」、「今井濱周邊」等，旅客可以沿著河堤欣賞粉櫻盛開樣貌，也會有許多小吃攤特別前來設點，讓旅客可以購買餐點坐在櫻花樹下野餐。

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▲▼南伊豆河津櫻。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲南伊豆河津櫻。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

靜岡　南伊豆町

南伊豆町的河津櫻絕景也是許多旅人心中的必去清單。在當地下賀茂溫泉區的青野川沿岸，有多達800棵櫻花樹，綿延成長達4.2公里的粉色大道，堤防邊田地趁著休耕時，還會種上金色油菜花，金與粉相互輝映，是最美的春天風景，旅客還能趁著微涼時入住當地溫泉旅館，享受泡湯樂趣。

▲▼東京木場公園。（圖／木場公園提供）

▲東京木場公園櫻花盛景。（圖／木場公園提供）

江東區　木場公園、大横川沿岸

木場公園是東京都江東區的一處都立公園，在這裡可以享受兩種不同的賞櫻方式，一是在木場公園內部觀賞多種櫻花，另一個是在公園東側的大横川沿岸觀賞河津櫻，兩個不同的區域帶來兩種賞櫻樂趣。

木場公園占地廣大，能看到寬闊的天空，還有東京都現代美術館、植物園等設施，可以說是都會中的綠洲。園内種植著染井吉野櫻、大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等多種多様的櫻花樹，能夠在廣闊的園內各處觀賞到各種櫻花，在這裡還能看到櫻花、東京晴空塔與貫穿公園南北的木場公園大橋同框的景象。

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▲▼東京大横川沿岸。（圖／江東区提供）

▲大横川沿岸河津櫻也別錯過。（圖／江東区提供）

另外，木場公園東側的大横川沿岸，從大橫橋到澤海橋之間約350公尺這段距離的河津櫻約有80棵，是都内首屈一指的河津櫻景點。同時，大横川沿岸禁止一邊飲食一邊賞花，也要注意步道較為狹窄，請多留意。

▲▼神奈川西平畑公園。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲神奈川的西平畑公園是「關東富士見百景」之一。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

神奈川　西平畑公園

西平畑公園」位於神奈川縣松田町的「松田山」上，從山頂不僅可以遠眺松田町與箱根山色，天氣好時甚至能看到富士山！公園內更種滿粉色櫻花與油菜花，當花季來臨時，就有機會看到被粉櫻包圍的富士山，因此又被列為是「關東富士見百景」之一。

此外，公園內必拍美景就是「櫻花溜滑梯」，滾輪式溜滑梯可以讓旅客沿著山坡一路滑進花海中，近距離欣賞河津櫻美景，可說是最夢幻的體驗。

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▲▼京都淀水路河津櫻。（圖／とっておきの京都プロジェクト事務局提供）

▲京都淀水路擁有絕美河津櫻風景。（圖／とっておきの京都プロジェクト事務局提供）

京都　淀水路

日本賞櫻季節即將到來，若2月赴日旅遊想提早賞櫻，位於京都市伏見區淀水路的「河津櫻」通常2月上旬就會開花，約有200多株河津櫻綻放，成為京都早春賞櫻勝地。

河津櫻花期較早，通常2月就能欣賞，最代表的河津櫻賞櫻地就是靜岡縣，但其實在京都市伏見區的「淀水路」，也是日本代表性的河津櫻景點，當地居民近年從靜岡縣伊豆市引進樹苗，沿著淀水路種植約200多株河津櫻、綿延1.3公里，經過數年努力成就美景。

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▲▼京都淀水路河津櫻。（圖／とっておきの京都プロジェクト事務局提供）

▲淀水路河津櫻綿延約1.3公里，可以漫步其中。（圖／とっておきの京都プロジェクト事務局提供）

旅客可以漫步在櫻花樹下，在特定周末，附近的下津町公會堂還會提供賞櫻的旅客們休息空間，準備熱茶給旅客們暖暖胃外，還會販售櫻花聖代、牡丹餅等日式小點。

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想前往淀水路交通方式很簡單，可乘坐京阪電車至最近車站「淀站」，自車站徒步10分鐘即可抵達。賞櫻期間，自最近的淀站與淀水路周邊沿路都有告示看板。

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活動資訊:
●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59
●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。
●活動獎項(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)
●活動辦法立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:
步驟1  開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕
步驟2  點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)
步驟3  回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加(參下圖C)，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

▲（圖／活動小組）

●注意事項：請詳閱活動網頁►►►

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