京都不擠人賞櫻景點3選　搭伏見十石舟穿過櫻花隧道、賞枝垂櫻

▲京都宛如櫻花隧道的伏見十石舟。（圖／京都市台灣推廣事務所提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本櫻花季即將到來，其中京都更是最受歡迎的賞櫻城市，而往年最佳的賞櫻季節大約落在3月中旬至下旬，如何避開旅遊人潮，享受最舒適的賞櫻體驗，不妨到山科、伏見地區走一趟，以下就整理出3處當地不可錯過的浪漫賞櫻景點。



位在京都市中心東部的山科地區，擁有悠久歷史遺跡與寺院，對於歷史愛好者來說，絕對相當具有魅力。同時，這裡也是清水燒與京都扇子等傳統工藝的聚集之地。而位在南部的伏見地區，因水質良好，則以「釀造日本酒」聞名，但不約而同的是春天來臨之時，兩地都將成為粉色浪漫世界。

▲山科疏水沿途櫻花美景。

賞櫻景點1.山科疏水（琵琶湖疏水）

山科車站距離京都車站搭乘JR列車僅1站、約5分鐘即可抵達。琵琶湖疏水道流經山科，春天之際河岸兩側將會同時開滿櫻花與油菜花，成為一條長約4公里的賞櫻步道，幸運的話還能欣賞琵琶湖疏水船駛過，與櫻花、油菜花相互照應的美景。

交通方式：JR山科車站、京阪山科車站、市營地下鐵山科車站出站後，徒步約15分鐘

▲毘沙門堂門跡擁有樹齡超過150年的枝垂櫻。

賞櫻景點2.毘沙門堂門跡

從山科疏水再步行約6分鐘，映入眼簾的便是於西元703年建造的「毘沙門堂」，為天台宗寺院。最著名的賞櫻景點便是宸殿前樹齡超過150年的枝垂櫻，春季不妨來探尋這春日秘境。

交通方式：JR山科車站、京阪山科車站、市營地下鐵山科車站出站後，徒步約20分鐘

▲伏見十石舟能欣賞櫻花隧道。

賞櫻景點3.伏見十石舟

每年櫻花季，伏見運河兩側便會開滿櫻花，形成宛如櫻花隧道般的美景，如果幸運碰上櫻吹雪，更是會將河面鋪成一片粉色地毯，乘著船輕輕划過，夢幻唯美的場景再次重現。

交通方式：京阪本線「中書島」車站出站後，徒步5分鐘



▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）