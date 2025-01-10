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北市頂級燒肉店周年慶！6人套餐特價3萬元「每人可省千元」

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲旺盛苑6周年慶，6人包廂套餐優惠價3萬，比原價少了近6千元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本和牛開放登台後，頂級燒肉市場蓬勃發展，2019年開幕的旺盛苑和牛燒肉，在農曆年前搬遷至中山晴光商圈，同時迎來6周年慶，6人包廂套餐優惠價3萬，比原價少了近6千元，等於每人現省近千元。

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲千本壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲牛舌角切。（圖／記者黃士原攝）

搬家後的旺盛苑持續以「日本全和牛冷藏肉」為核心，每日選自宮崎、山形、鹿兒島、大分、岩手等產地的和牛，從供應端至店內維持全程冷鏈配送。這次6周年慶推出3萬元優惠價的6人包廂套餐，包含千本壽司、和牛軍艦、和牛炭火炙燒、巧克力和牛牛舌等料理。

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲特選赤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲▼口感飽滿的「沙朗牛排」。（圖／記者黃士原攝）

▲口感飽滿的「沙朗牛排」。（圖／記者黃士原攝）

▲口感飽滿的「沙朗牛排」。

▲旺盛苑。（圖／記者黃士原攝）

▲6人包廂套餐中也有澳洲水姑娘龍蝦。

重頭戲燒肉全程由專人服務，帶來6種頂級和牛部位，從經典「牛舌角切」開始，逐漸過渡到「特選赤肉」、「特選牛五花」，油脂逐漸增加，中場的「落下牛五花」轉為醬味，最後再以口感飽滿的「沙朗牛排」、「頸椎肉」收尾。套餐也包含新鮮蔬菜以及僅包廂套餐才供應的干貝、冰捲與澳洲水姑娘龍蝦，最後還吃得到「烏魚子冰淇淋」。

旺盛苑6人套餐原價3萬5860元，優惠價3萬元，等於83折，每人現省近千元。2月28日前預訂包廂顧客，即每桌再送1瓶清酒。

▲王品燒肉吃到飽插旗新店大坪林。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」進駐新店大坪林，慶祝開幕，1月17日前成為品牌LINE好友，即可領取新店限定的「強擊の肉套餐8折券」。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。
 

關鍵字： 美食雲 旺盛苑 和牛燒肉 燒肉

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