台南梅嶺梅花盛開「近年最佳」！賞花景點、美食攻略　還能看雲海

▲台南梅嶺福來百年老梅園梅花正盛開。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

寒冷的冬天也是梅花盛開的季節！台南梅嶺正是最代表的賞梅勝地，台南市政府觀光旅遊局就推薦在地特色玩法，漫步梅園中，或走古道賞花，還能遠眺雲海；亦可搭配鄰近曾文水庫順遊，搭船感受水庫壯闊山水景觀。

▲▼梅嶺當地業者表示，今年梅花花況是近年最佳。圖為林家梅園梅花。（圖／台南市政府提供）

梅嶺擁有多條步道，隨著進入梅花盛開期，推薦代表景點包括「福來百年老梅園」、「伍龍步道」及「觀音步道」，不但能賞花，幸運的話還能看得到雲海，且當地業者均表示，今年的梅花花況為近年最佳，花期正值盛開階段。

▲▼到梅嶺必吃梅子雞（上圖）與薑黃雞（下圖）。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

賞花之餘也別錯過美食，梅嶺最著名料理就是梅子雞、薑黃雞，當地業者更製出脆梅、梅子酒、梅醋、梅精等伴手禮讓旅客能帶回家；若想挑戰較高難度的登山，不妨沿著梅峰古道再延伸，去到一線天步道，觀賞遠近馳名、台南三大奇景之一的「獵鷹尖一線天」景緻。

▲從曾文水庫觀景樓看山水風光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也推薦搭曾文水庫觀光遊艇，還能近距離餵野生山豬。（圖／記者蔡玟君攝）

若時間充足，從梅嶺出發約半小時車程，即可抵達全台最大的「曾文水庫」，旅客可預約遊船體驗，在水面上近距離觀賞老鷹獵捕，或是定點享受垂釣的樂趣，抑或是搭船來山豬島平台的近距離體驗餵食野生山豬。

▲在地餐廳「果農之家」的水果大餐都以當季水果入菜。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

而曾文水庫周邊也有許多特色料理，除了鮮魚料理外，餐廳「果農之家」擅長運用不同季節的水果無違和地加入台式料理中，不管是鳳梨、香蕉、楊桃等都能巧妙的應用在菜色上，每桌還能喝到一壺新鮮現打的綜合果汁。