北歐夢幻極光　超酷破冰船／龍蝦裝體驗

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

傳言：看見極光，就會幸福一輩子！天海旅遊趁著今年全球極光大爆發推出了「夢幻極光~芬蘭冰雪奇緣8日」之旅，前往北歐芬蘭，一同追尋幸福極光、體驗震撼破冰船、獨特漂浮龍蝦裝、搭乘哈士奇與馴鹿雪橇等，同時欣賞當地建築藝術，北國自然與文化之美一起收藏。

▲芬蘭有三分之一的面積都在北極圈裡，是追極光的不二聖地！（圖／shutterstock）

你是否曾經想像過，在夜臥火車上追逐極光的浪漫時刻？行程中極光夜臥火車特別安排在夜間行駛，列車的速度放慢，讓您在舒適的臥鋪中安心入睡，同時完成交通與住宿，一點旅遊時間也不浪費。清晨醒來，窗外是一片銀白無垠的雪景，彷彿走進一幅純白童話！

火車將帶您穿越830公里，抵達北極圈的羅瓦涅米 ─ 聖誕老人的故鄉，為您的旅程增添更多奇幻色彩。 更令人期待的是，旅程貼心安排於北極圈內停留 3晚，大幅提升您親眼目睹極光的機會。在這片純淨的極地，感受自然的壯麗，讓極光為您的人生畫下一道最閃耀的光芒。

▲芬蘭羅瓦涅米聖誕老人村。（圖／shutterstock）

來到北極圈，當然不能錯過傳奇的聖誕老人村！這座由許多溫暖木造建築組成的小村莊，彷彿童話世界的縮影。尖頂正門、溫馨的餐廳、精緻的花圃、聖誕老人的辦公室，以及獨一無二的芬蘭聖誕老人村郵局，都在等著您的到來！別忘了挑選一張特別的明信片，親手寫下祝福，從這裡寄給自己或摯愛的親友，傳遞幸福的北國心意。

駕駛雪地摩托車在冰雪中飛馳，參加地道的拉普蘭燒烤，在極地中暖胃又暖心。乘坐哈士奇與馴鹿雙雪橇，活潑的哈士奇與乖巧的馴鹿將帶您穿梭於原始森林中，沿途是美得令人屏息的拉普蘭風光，彷彿置身與世隔絕的仙境。還能深入歐納斯原始森林探祕，感受自然的純淨與神秘。

▲搭乘破冰船遨遊北極圈、換上漂浮龍蝦裝下水囉！（圖／shutterstock）

旅程特別安排桑波破冰船之旅，登上桑波號，可以發現破冰船如同走在一條壯觀的白色羽絨地毯上，不斷地向前行。

站到船頭，眼前所見是遼闊的冰面，而船身的後面，則是一條已經被開通的河道，只有這條通道是水面，兩旁則是冰面，此情此景令人難以忘懷。

在破冰之旅中，來到安全且堅硬的冰面上，旅客先穿上像極了龍蝦的紅色防水防寒衣做準備。船停、放下旋梯後，下船到冰上緩緩行走到冰窟窿，之後再慢慢躺在冰面上漂浮。冰上漂浮的冰涼刺激感，絕對是值得記錄的大事！

除此，還要到凱米市一睹冰雪城堡。每年冬季，凱米市都會修建冰雪城堡，多國建築師和冰雕藝術家都曾參與過雪堡歷年的設計和修建。在美侖美奐的冰雪城堡中，別忘了用相機拍下這個如夢幻仙境的世界。

▲烏斯佩斯基主教座堂紅磚與綠色塔尖，散發濃濃俄式風情。（圖／shutterstock）

芬蘭的建築魅力，首推首都赫爾辛基！這座被譽為「波羅的海的女兒」的城市，以卓越的設計風格與宜居生活聞名。在這裡，紅磚與綠色塔尖交織而成的烏斯佩斯基主教座堂，散發濃濃的俄式風情，成為城市天際線上的一抹亮色。

漫步於氣勢非凡的赫爾辛基主教座堂與參議院廣場，感受古典與現代的完美交融；走進赫爾辛基市政廳與老農貿市場，深入體會當地生活的真實與豐富；漫步在充滿音樂靈魂的西貝流士公園，讓自然與人文的氣息浸潤身心。在這座設計之都，每一步都能感受到芬蘭建築與文化的深厚底蘊。從俄式風情到北歐極簡之美，赫爾辛基的魅力等您來親自發掘！

推薦行程

★夢幻極光~芬蘭冰雪奇緣8日 https://reurl.cc/M6MZeX

特色

★體驗極光夜臥火車

★桑波破冰船+龍蝦裝漂浮體驗

★哈士奇+馴鹿雙雪橇

★夢幻凱米冰雪城堡

★特別安排極地圈住3晚

★不惜成本、安排中段芬蘭航空減少拉車

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