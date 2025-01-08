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鍋物全面半價「最多現省640元」　金色三麥低溫優惠連推3天

▲金色三麥祭出驅寒保暖對策，即日起至1月10日，到全台門市內用火鍋，全面半價。（圖／金色三麥提供）

▲金色三麥即日起至1月10日，內用火鍋全面半價。（圖／金色三麥提供）

記者黃士原／台北報導

強烈冷氣團來勢洶洶，金色三麥祭出驅寒保暖對策，即日起至1月10日，到全台門市內用火鍋，不限時段、不限口味，全面半價。

金色三麥是許多上班族聚餐的首選，除了炸物、披薩、義大利麵等餐點之外，也有供應海鮮鍋、麻辣鍋等火鍋，售價480元起至1280元，即日起至1月10日還祭出低溫優惠，全部鍋物半價，等於最低240元就能享用，最多現省640元。

▲金色三麥蝦皇暹羅浴鍋（左）、南洋風味叻沙鍋（右）。（圖／截自訂位網菜單）

金色三麥提供6款鍋物中，餐廳首推用50種天然辛香料熬煮而成的「精選麻辣鍋」，軟嫩豬肉片搭配秀珍菇、杏鮑菇、白菜等鮮甜蔬菜，香麻順口，保證大呼過癮。「精釀啤酒海鮮鍋」則以秘製湯底搭配精選大蝦、大蛤、花枝丸、墨魚等豐盛好料，添加金色三麥精釀啤酒慢火熬煮，鮮美海味與啤酒麥香超級合拍。

如果喜愛異國風味，則有「南洋風味叻沙鍋」、「蝦皇暹羅浴鍋」可選，「南洋風味叻沙鍋」散發濃郁的蝦醬與椰汁香氣，帶勁的辣味混搭清新的香茅與微酸口感；「蝦皇暹羅浴鍋」使用鮮蝦熬出鮮美濃郁湯底，加入香茅、南薑、檸檬葉打造經典冬蔭功風味。

▲樂崎火鍋信義店1/10起試營運。（圖／記者黃士原攝）

另外，2015年創立於新莊的樂崎火鍋，曾以單月賣出數百斤龍蝦被稱為「新北龍蝦王」，之後幾年陸續在板橋、萬華展店，2020年末第4家分店進軍民生社區。相隔4年後再度展店，將開出第5家分店「信義店」，地點座落台北市信義區象山腳下，1月10日起試營運。

信義店除了原有菜色與湯頭，還推出限定款「濃厚蒜味雞白湯」鍋底，概念來自雞白湯拉麵的湯色風味，選用整隻新鮮雞隻，經過4小時的熬煮，將雞肉的膠質與油脂等充分入味，再融入由雞骨、柴魚和蔬菜熬製的招牌原味湯底。

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關鍵字： 美食雲 金色三麥 低溫優惠

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