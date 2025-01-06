東京爆紅大福專賣店「金田屋」登台　第1家店2／24開幕

▲日本大福專賣店「金田屋」首度跨足海外市場，台灣為第一站。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

甜點控注意了！近年在東京爆紅的大福專賣店「金田屋」即將登台，第一家店選在台北市的甜點一級戰區「赤峰街」，目前正在趕工中，預計2月24日開幕。

2021年開幕的「金田屋」位於日本東京銀座，主打新鮮水果大福，但有別於傳統形式，新鮮水果不是包在麻糬裡面，而是與融合奶油乳酪的白豆餡搭配，堆疊成華麗的小塔，是目前東京最夯甜點店之一。

▲「金田屋」大福有別於傳統形式，新鮮水果不是包在麻糬裡面，而是堆疊成華麗的水果塔。

繼去年在大阪開出2號店，金田屋今年將首度到海外市場展店，第一站選擇台灣，店址落腳在中山區赤峰街一級戰區，目前正在趕工中，預計2月24日開幕。

▲挽肉と米2號店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

另外，去年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，預計1月開幕。

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再烤一個。