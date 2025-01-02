濃郁系「明治牛奶巧克力泡芙」1月限定吃！4派皮任選

▲beard papa’s1月限定「牛奶巧克力泡芙」。（圖／「beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa’s」1月推出期間限定「牛奶巧克力泡芙」，特意找來meiji聯名，使用明治黑巧克力入餡結合經典卡士達，每一口都能吃到濃郁巧克力香及奶香，即日起限時開賣。

▲牛奶巧克力泡芙使用明治黑巧克力入餡。

beard papa’s找來meiji聯名推出「牛奶巧克力泡芙」，選用明治黑巧克力結合經典卡士達，最後拌入鮮奶油製成牛奶巧克力卡士達內餡，搭配外酥內軟的泡芙派皮，大口咬下炸出馥郁巧克力香、濃醇奶香，口感滑順不甜膩，每顆售價80元起，即日起至1月31日於全門市開賣或售完為止。

「牛奶巧克力泡芙系列」一共提供日式、法式甜圈、菠蘿、mini共4種派皮選擇；其中，「法式甜圈」為1月限定派皮，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，彷彿鬆餅的口感微酥鬆軟，搭配牛奶巧克力內餡也好吃。

▲Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

為迎接農曆新年，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」則打造3款「新春限定甜甜圈」。「吉祥蛇」是選用特調檸檬巧克力淋面加上多多卡士達內餡，口感酸甜絲滑，搭配蛇造型十分應景；「財神到」則使用牛奶巧克力、檸檬巧克力、黑巧克力製成白白胖胖小財神造型，再結合爆米花鮮奶油內餡。

「蘋安果」是紅澄澄的蘋果巧克力撒上脆砂糖粒，最後點綴巧克力葉片和鹹香餅乾棒。以上3款甜甜圈售價皆為60元，即日起至2月12日於全門市限時開賣。

歡慶新品上市，至2月12日前凡單筆消費滿188元，即可參加吉祥迎春抽抽樂活動1次，獎項有原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋，兌換券期限至2月19日。