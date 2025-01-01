玩花蓮海洋公園「免費送高雄義大門票」　還能看五月天演唱會

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園與高雄義大遊樂世界首度攜手合作，推出超值雙樂園限定套票，即日起至1月24日止，只要於遠雄海洋公園的官方網路商城購買海洋公園全票，就送義大遊樂世界全票。

這次雙樂園的聯名合作，以「海陸雙遊～一路向東嗨玩」為主題，讓全台旅客可一次探索東、南台灣的好玩景點，並剛好搭上1月17、18、19日三天，由五月天領銜的「一路向東」演唱會，橫跨高雄與花蓮兩地，讓旅客不僅可以暢遊雙樂園，還能參與音樂盛會。

▲高雄義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

旅客只需於1月24日前上遠雄海洋公園官方網路商城選購「暢玩雙樂園」套票，就能享有優惠，數量有限售完為止。遠雄海洋公園的門票適用期間為1月3日至1月24日，線上購票後，在海洋公園現場即可領取義大門票，義大適用入園期限至3月31日為止。

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

劍湖山世界即日起至1月31日期間入園也有優惠，首先，只要是當天壽星，出示身分證件即可享門票100元優惠；即日起至1月27日為止，只要穿粉色上衣，或是設籍在雲林縣、身分證字號有P，都享門票399元優惠。