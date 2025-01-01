新年新餐價！饗食天堂今日起貴30元　文華吃到飽1／3調漲100元

▲饗食天堂今日起漲價30元。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

今天是2025年第一天，政府有許多新措施正式上路，但同時也有許多餐飲品牌漲價，像是吃饗食天堂比去年貴30元，而台北文華東方酒店文華Café則是從1月3日起調漲100元。

饗食天堂

號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂今日起漲價，平假日午晚餐及下午餐全部漲30元。周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

▲台北文華東方酒店文華Café「周末午間鮮．吃．吧」1/3漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

文華Café

台北文華東方酒店文華Café「周末午間鮮．吃．吧」，1月3日餐費由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。

▲雀客藏居台南永康的「滿粵閣」提供港式飲茶吃到飽。（圖／敦謙國際提供）

滿粵閣

「滿粵閣」位於雀客藏居台南永康，除了提供港式茶飲吃到飽服務外，還有無限量供應的片皮鴨與美味燒臘，原本平日午餐598元、平日晚餐及假日午晚餐698元，今日起各調漲100元，平日午餐變為698元，平日晚餐及假日午晚餐變成798元。

▲台中排隊名店不二糕餅元旦漲價。（圖／不二糕餅提供）

不二糕餅

由於近兩年各種原物料以及營運成本大幅上漲，為持續提供優質商品，不二糕餅今日起調整商品售價，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元。

除了蛋黃酥，其他商品也有調漲，6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。