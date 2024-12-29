萬坪「淡水紫藤花園」2025開放日曝光！買400元精油免費入園

▲淡水「紫藤咖啡園」明年3月20日至4月3日開園。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

一年只營業2周的「淡水紫藤花園」明年3月20日至4月3日開園！業者表示，為感謝民眾20年來的支持，2025年的紫藤花季期間，購買園區蒸餾提煉的澳洲茶樹精油，即可免費入園。業者補充，預計準備8000罐，一罐是400元；園區門票為300至350元，等於半買半送。

坐擁萬坪賞花空間的「淡水紫藤花園」，有一號屯山園區、二號水源園區，兩座紫藤園分別種植上千棵紫藤樹，每年到了3月中下旬，密密麻麻的紫色花串從棚架傾瀉而下，猶如紫色流瀑或葡萄串，夢幻至極，因此每年開放日備受花迷期待。

▲3月中下旬，密密麻麻的紫色花串從棚架傾瀉而下，猶如紫色流瀑或葡萄串。（資料照／記者彭懷玉攝）

業者受訪時曾指出，未來都是以觀賞紫藤、銷售紫藤植栽、精油提煉為主。近日更在粉專上透露，從咕咕鐘歐式花園到淡水紫藤花園，已走過20周年，為了感謝長期以來花客的支持，2025年的紫藤花季期間，凡購買園區蒸餾提煉的澳洲茶樹精油，即可免費入園，數量限8000罐，售完為止。

▲「紫藤花園」陸續推出新品種。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區 ）

園區說明，2025年的花季預計3月20日至4月3日左右，不過開放日期可能依實際開花狀況而微調，詳細的活動資訊將陸續公告，另外也透露，今年園區跟某一個知名動漫合作，跟紫藤花十分相關。

至於停車的部分，業者透露，旁邊的居民有提供停車位、其他的車輛可能還是要到天元宮附近停放，建議搭乘大眾運輸、計程車等較為方便。

▲台北花卉村紫藤花3月中旬花況。（資料照／記者彭懷玉攝）

另外，位於北市士林區的「台北花卉村」也有紫藤花，開放民眾免費欣賞，紫藤花季每年落在3月中旬，一進入花卉村，就會看到3個棚架佈滿紫色流瀑，還有橘紅色的炮仗花，為年節增添喜氣。