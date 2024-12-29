北部最大「角板山梅花季」要來了！有霹靂布袋戲　室內展館同步開

▲桃園市復興區「角板山梅花季」明年1月4日起開跑。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園市復興區「角板山梅花季」明年1月4日起開跑，開幕當天，邀請霹靂布袋戲到行館梅園表演，而室內展館展出「旅繪角板山」，將配合梅花季同步開放。

▲角板山行館園區於民國50年開始種植梅花，2公頃占地種植了296棵梅樹，為北台灣最大梅園。

角板山行館園區於民國50年開始種植梅花，2公頃占地種植了296棵梅樹，為北台灣最大梅園，經一波波寒流來襲，梅樹已接力綻放出雪白花朵，漫步其中，可以聞到空氣中散發著淡雅花香，增添賞花的雅興。

風管處處長廖育儀表示，按往年經驗賞花人潮約有10萬人左右，因每年花開的時間略有不同，今年花開的時間預估還在合理範圍內，目前已開出零星花朵，花況不到一成，主要還是取決於天氣是否晴朗。

▲1月4日邀請到霹靂布袋戲素還真，以及一頁書大偶、COSPLAY團隊打扮成霹靂布袋戲偶，在梅園聯合演出。

角板山梅花季將在2025年1月4日、5日、11日及12日連續2個周末登場，桃園市觀旅局局長周柏吟表示，1月4日上午10點正式開幕，活動首次邀請到知名的霹靂布袋戲素還真，以及一頁書大偶、COSPLAY團隊打扮成霹靂布袋戲偶模樣，在行館梅園聯合演出。

▲遊客還能體驗到無限人形COSPLAY團體如何以精緻服飾道具與妝髮，一比一還原每一尊霹靂布袋戲偶的魅力。

另外，為期4天的活動也安排台灣傳統技藝展示，包含龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等互動式體驗，讓旅客認識台灣工藝之美。

▲▼室內展館展出「旅繪角板山」，將配合梅花季同步開放。

風管處說明，歷經一年整修，「北橫故事-角板山觀光場域再造工程」戶外景觀空間已於今年10月完工，包含樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化、行館主入口意象重塑、闢建公用停車空間、優化園區內景觀及增設休憩平台，並改善茶坊設施等，並在維護生態環境的前提下，增加30盞夜間景觀矮燈、點亮園內12座國際級藝術品，增添行館夜間參觀價值。

▲▼「旅繪角板山」展示結合現代科技及藝術，透過不同時期的旅行家、藝術家，帶民眾從不同的角度欣賞角板山之美。

至於樟腦收納場事務所、角板山行館及回字館則以「旅繪角板山」為策展主題，內部展示結合現代科技及藝術，透過不同時期的旅行家、藝術家，帶民眾從不同的角度欣賞角板山自然與人文之美；「旅繪角板山」室內策展將配合本次梅花季活動同步開放。