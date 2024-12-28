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加菲貓、卡娜赫拉迷衝信義區！快閃店免費逛　還有巨型扭蛋機

▲「卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店」展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲北市信義區有《加菲貓》、《卡娜赫拉的小動物-睡衣派對》展，即日起開放民眾免費參觀。（圖／主辦提供）

記者彭懷玉／綜合報導

加菲貓、卡娜赫拉粉絲看過來！北市信義區有《加菲貓》、《卡娜赫拉的小動物-睡衣派對》展，即日起開放民眾免費參觀，還能玩巨型扭蛋機，2間打卡點將一路展到明年2月16日為止。

▲《加菲貓Garfield快閃店》展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲《加菲貓Garfield快閃店》展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

加菲貓快閃店
適逢40周年，《加菲貓》即日起現身新光三越台北信義新天地A11，一共有三大打卡點，一入內先來到「主視覺區」，挺著大大肚子、懶散側躺的加菲貓迎賓，接著來到比讚咧嘴笑、對你招手和眨眼放電的「三大表情包區」，最後，是把愛吃、懶惰、調皮、厭世和愛睡通通集結的「百變加菲貓區」。

▲《加菲貓Garfield快閃店》展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲把愛吃、懶惰、調皮、厭世和愛睡通通集結的「百變加菲貓區」。（圖／主辦提供）

同時，快閃店祭出超過一百款全新周邊商品，必買推薦大臉角色「造型馬克杯」、「流沙杯墊」，以及滿滿加菲人生哲學的「抱枕」，粉絲們可別錯過。

▲《加菲貓Garfield快閃店》展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲期間單筆消費滿888元，即可獲得限量徽章。（圖／主辦提供）

《加菲貓Garfield快閃店》
地點：新光三越 台北信義新天地A11 6F （110台北市松壽路11號6樓）
日期：即日起至2025年2月16日
時間：周日至周四 11:00-21:30；周五、六 11:00-22:00

▲「卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店」展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲「卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店」展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店
粉紅兔兔、P助換上睡衣與大家見面！卡娜赫拉的小動物設置專屬粉紅兔兔、P助的8大晚安系打卡點，現場還有「巨型扭蛋機」可以試手氣，同樣在台北信義新天地A11的6樓。

▲「卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店」展至2025年2月16日。（圖／主辦提供）

▲甜甜夢鄉區。（圖／主辦提供）

一到門口迎來「立體P助與粉紅兔兔」可以先合影，現場還有睡衣派對、躺躺談心區、睡前桌遊時間、偷偷睡覺、睡前儀式、甜甜夢鄉，以及巨型扭蛋機共8大打卡點，滿足粉絲們打卡的心願。此外也同步祭出40款全新周邊，期間單筆消費滿888元，即可獲得限量「睡衣派對紙膠帶」。

《卡娜赫拉的小動物 睡衣派對 快閃店》
地點：新光三越 台北信義新天地A11 6F （110台北市松壽路11號6樓）
日期：即日起至2025年2月16日
時間：周日至周四 11:00-21:30；周五、六 11:00-22:00
 

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 加菲貓Garfield快閃店 卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 IP打卡點 快閃店

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