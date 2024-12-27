ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定　今明滿300元送500

▲經典丸亀鍋燒烏龍麵。（圖／記者黃士原攝）

▲經典丸亀鍋燒烏龍麵。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖品牌「丸亀製麵」瞄準平價鍋物與單身經濟消費趨勢，在今日開幕的誠品西門店限定販售日式鍋燒烏龍麵，而且今明兩天消費滿300元，即贈500元鍋燒烏龍麵抵用券。

鍋燒烏龍麵源自日本江戶時代，是將烏龍麵與配料一起放入鍋中燉煮，這次丸亀推出鍋燒烏龍麵系列，使用每日新鮮現做的自家製麵，現點現煮，讓Q彈麵條吸附鍋燒高湯精華，一人份量設計，無論單身族或小家庭都能輕鬆品嘗。

▲丸亀製麵「番茄雞肉鍋燒烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵「番茄雞肉鍋燒烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

丸亀鍋燒烏龍麵只在今日開幕的誠品西門店販售，共有經典、山椒辛味噌、牛肉壽喜燒、雞白湯鍋與番茄雞肉5款口味，售價179元至309元。其中經典口味使用柴魚熬煮的經典溫潤高湯，搭配新鮮雞腿肉與彈牙烏龍麵；山椒辛味噌以特調微辣濃醇的味噌湯底，結合雞肉丸與豬五花。

丸亀製麵誠品西門店慶開幕， 今明兩天消費滿300元，即送500元鍋燒烏龍麵抵用券，每日限量30位。

▲Krispy Kreme推出新春限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，搶攻小龍年商機，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」打造3款有著好寓意搭配可愛造型的「新春限定甜甜圈」，從財神爺到吉祥蛇造型通通有，2025年1月2日起全門市上市，即日起至1月1日前加入官方LINE帳號還可獲得「買1送1」券。

關鍵字： 美食雲 丸亀 日式鍋燒麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

廟裡電風扇無插電自轉20分鐘　目擊者驚：扇頭還左右擺動！

推薦閱讀

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

日本機場退稅新制實施日、流程公開

日本機場退稅新制實施日、流程公開

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

福容全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本機場退稅新制實施日、流程公開

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

「麵屋一燈台灣首店」元旦收攤

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」開賣

台南人氣名店「山記魚仔店」復活

赴日創新高「避開這時段」至少省2成

壽星玩樂園只要100元「跨年也適用」

汐止富士飯店易主！明年1月換招牌

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

王品集團5品牌跨年夜延長營業時間一次看

「最接近城市的曙光」元旦交通總覽

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定

遠離喧囂！埔里10大必訪咖啡廳推薦

日本機場退稅新制實施日、流程公開

名古屋近郊一日遊景點組合推薦！

東京旅遊、伊豆熱海輕鬆走透透！暢遊美景、美食、購物全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366