丸亀開賣日式鍋燒麵！誠品西門店限定　今明滿300元送500

▲經典丸亀鍋燒烏龍麵。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

連鎖品牌「丸亀製麵」瞄準平價鍋物與單身經濟消費趨勢，在今日開幕的誠品西門店限定販售日式鍋燒烏龍麵，而且今明兩天消費滿300元，即贈500元鍋燒烏龍麵抵用券。

鍋燒烏龍麵源自日本江戶時代，是將烏龍麵與配料一起放入鍋中燉煮，這次丸亀推出鍋燒烏龍麵系列，使用每日新鮮現做的自家製麵，現點現煮，讓Q彈麵條吸附鍋燒高湯精華，一人份量設計，無論單身族或小家庭都能輕鬆品嘗。

▲丸亀製麵「番茄雞肉鍋燒烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

丸亀鍋燒烏龍麵只在今日開幕的誠品西門店販售，共有經典、山椒辛味噌、牛肉壽喜燒、雞白湯鍋與番茄雞肉5款口味，售價179元至309元。其中經典口味使用柴魚熬煮的經典溫潤高湯，搭配新鮮雞腿肉與彈牙烏龍麵；山椒辛味噌以特調微辣濃醇的味噌湯底，結合雞肉丸與豬五花。

丸亀製麵誠品西門店慶開幕， 今明兩天消費滿300元，即送500元鍋燒烏龍麵抵用券，每日限量30位。

▲Krispy Kreme推出新春限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，搶攻小龍年商機，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」打造3款有著好寓意搭配可愛造型的「新春限定甜甜圈」，從財神爺到吉祥蛇造型通通有，2025年1月2日起全門市上市，即日起至1月1日前加入官方LINE帳號還可獲得「買1送1」券。