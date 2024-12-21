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迎曙光！宜蘭太平山元旦清晨3點開園　「7處追日出景點」一次看

▲▼太平山日出美景。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

▲太平山日出美景。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，想要迎接曙光，不妨就到宜蘭太平山國家森林遊樂區走一趟！林業及自然保育署宜蘭分署表示，2025年元旦日出時間約於清晨6點30分至50分，為了讓民眾可迎曙光，太平山將提早於清晨3點開園。

林保署宜蘭分署表示，2025年元旦當天，宜蘭太平山將提早於清晨3點開園，入園遊客每人均可獲贈一張2025新年紀念編號書籤，第一位入園遊客除了可以拿到編號1的書籤外，更可獲得太平山文創商品福袋一份。

▲▼太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

▲太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

元旦當日若氣候良好，也推薦在太平山欣賞日出的景點包括7處：太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台、原太平山俱樂部廣場欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞湖景日出、翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」、望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

▲翠峰湖。（圖／IG@flyinsky780726提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

▲翠峰湖。（圖／IG@flyinsky780726提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

太平山熱門觀賞日出景點之一的翠峰湖區，林業及自然保育署宜蘭分署考量翠峰景觀道路路幅較小，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦當日清晨3點至9點將實施「時段單向通行」交通管制措施，去程（太平山往翠峰湖）6點30分後禁止車輛進入，返程（翠峰湖往太平山）於8點前禁止通行，直至9點後正常開放。請遊客配合執勤員警指揮及引導，以確保行車安全。

另外，元旦當日太平山莊販賣部及雲海咖啡館提早至7:00營業，看完日出也可前往選購太平山限定紀念品及喝杯咖啡，享受山林閒適氛圍。
 

關鍵字： 宜蘭旅遊 元旦 迎曙光 太平山國家森林遊樂區

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