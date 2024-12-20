BAC冬季限定「2款草莓蛋糕」新上市！吃得到滿滿新鮮草莓

▲BAC打造2款全新草莓蛋糕。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓季到了！巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」打造2款全新草莓蛋糕，不僅有巧克力結合酸甜草莓、覆盆莓的經典組合，還有聖誕節限定的「法式草莓香緹蛋糕」，即日起限時開賣。

BAC今年冬天推出2款全新草莓蛋糕，首推聖誕節限定「法式草莓香緹蛋糕」，使用法式香緹奶油結合覆盆莓及草莓果餡製成，搭配白色蛋糕體、新鮮草莓鋪面，6吋售價990元，即日起至12月31日限時上市。

▲覆盆莓草莓巧克力蛋糕是使用巧克力湯種戚風蛋糕結合草莓、覆盆莓。

「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」則嚴選70%及100%的苦甜巧克力融合新鮮草莓、覆盆莓，搭配綿密巧克力湯種戚風蛋糕，同樣吃得到新鮮草莓，6吋售價990元，另有8至14吋可訂購，即日起至2025年3月限時開賣，視草莓狀況供應。

▲時飴全新「和三盆糖古都華草莓千層」限量開賣。（圖／時飴Approprié提供）

草莓控也不能放過「時飴Approprié」推出的全新「和三盆糖古都華草莓千層」，嚴選奈良縣僅有6家農家限定培育的「古都華草莓」作為主角，層層夾進20多層餅皮當中，再以和三盆糖及馬達加斯加香草莢製成奶餡搭配，4吋大小就放進5顆古都華草莓，外層結合雪白聖誕造型呈現，過節氛圍濃郁，每顆售價1380元，即日起開放預購，數量有限、售完為止。