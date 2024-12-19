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六福村「跨年免費入園」明凌晨開搶！限額萬名　搭笑傲飛鷹賞煙火

▲歡慶45周年慶，首辦全新特別活動「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲歡慶45周年慶，六福村首辦「六福跨年YA派對」，邀民眾免費入園，迎接2025。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

六福村首度舉辦「跨年免費入園」，引來一波熱烈討論。今（19日）業者表示，當天限額1萬名旅客，自明（20日）凌晨零時開放線上預約；同時，搭大怒神至最高空賞煙火名額已搶光，目前還剩笑傲飛鷹有餘位，有興趣的民眾趕緊手刀預約。

▲歡慶45周年慶，首辦全新特別活動「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲目前笑傲飛鷹仍有餘位。

六福村日前宣布12/31當晚6點後能「免費入園」，如今再釋出更多詳情，包含限額一萬名遊客入場，將在20日凌晨零時開放官網線上預約，先搶先贏。業者提醒，完成後一定要留下截圖畫面，當天就可憑QR CODE掃碼驗證進場，一人完成預定，最多可4人同行。

▲歡慶45周年慶，首辦全新特別活動「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲遊客在倒數時分搭乘大怒神攀升至最高點，一睹煙火近距離綻放，日前已被搶購一空。

此外，針對跨年還獨家推出兩項人氣設施，包含讓遊客在倒數時分搭乘大怒神攀升至最高點，一睹300秒煙火近距離綻放，日前開售立刻被搶購一空，目前笑傲飛鷹仍有餘位，想要預約搭乘的遊客，可到官網提前預訂，票價2025元。不只如此，還有夜間繽紛雪花秀、星辰派對表演三部曲及表演遊行。

▲歡慶45周年慶，首辦全新特別活動「六福跨年YA派對」，邀請民眾免費入園迎接2025。（圖／六福村提供）

▲倒數時會施放300秒煙火。

而台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。「2025 傳說對決麗寶跨年演唱會」邀來宋柏緯、南西肯恩、Ray黃霆睿、waa魏如萱、吳獻Osean、JOYCE就以斯，再由限定天團組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸，跨後更有超人氣創作歌手Feng Ze 邱鋒澤接棒。

▲台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區、陳恩安提供）

▲▼麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀，隔天清晨搭摩天輪賞曙光。（上圖／麗寶樂園渡假區、下圖／陳恩安提供）

▲台中麗寶樂園12/31推出演唱會、摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區、陳恩安提供）

現場還有美食攤位、天空之夢摩天輪燈光秀及跨年煙火秀。其中，煙火由連續六年的國慶煙火設計師黃泰操刀，設計本次「烏托邦」主題的300秒煙火秀，跨年過後，邀旅客搭上全台最大的摩天輪，在384公尺高空迎2025年曙光、賞日出，跨年專案即日起在麗寶樂園渡假區官網商城開賣。
 

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