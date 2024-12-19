手搖飲冬季最新「玫瑰系列」開喝！連3天任選買1送1

▲白浪春禾推出冬季新品「瑰密系列」 。（圖／白浪春禾提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

自台中發跡的手搖飲品牌「白浪春禾」推出全新冬季限定「瑰密系列」，選用玫瑰作為基底分別搭配紅茶、鮮奶茶及冬瓜茶打造3款飲品，即日起於全門市上市，並祭出限時3天買1送1優惠。

▲▼「瑰密系列」是選用玫瑰基底分別搭配紅茶、鮮奶茶及冬瓜茶製成。

白浪春禾「瑰密系列」是以玫瑰基底推出3款全新飲品，包括結合醇厚紅茶的「瑰密紅茶」，每一口茶都能喝到玫瑰香；「瑰密鮮奶茶」則讓奶茶中帶有些微花香；「瑰密冷露」則是以冬瓜天然甜味搭配玫瑰清香，清爽又好喝，即日起正式開賣。

為歡慶新品上市，12月20日至12月22日限時3天可享「瑰密系列買1送1」優惠，3品項開放任選。

▲Mr.Wish祭出2大飲品限時買1送1。（圖／Mr.Wish提供）

另，Mr.Wish至12月31日前也推「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「鮮粒百香綠」、「光果茶」可享「同品項買1送1」，最多買5送5，限大杯，數量有限、送完為止，提醒須使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠。

「光果茶」是選用百香結合鮮榨檸檬原汁、柳橙、紅蘋果與金桔，一杯就能喝到超濃郁果香；「鮮粒百香綠」則是百香果和搭配茉香綠茶的組合。