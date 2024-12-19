ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲冬季最新「玫瑰系列」開喝！連3天任選買1送1

▲▼「白浪春禾」推出新品「瑰密系列」 。（圖／白浪春禾提供）

▲白浪春禾推出冬季新品「瑰密系列」 。（圖／白浪春禾提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

自台中發跡的手搖飲品牌「白浪春禾」推出全新冬季限定「瑰密系列」，選用玫瑰作為基底分別搭配紅茶、鮮奶茶及冬瓜茶打造3款飲品，即日起於全門市上市，並祭出限時3天買1送1優惠。

▲▼「白浪春禾」推出新品「瑰密系列」 。（圖／白浪春禾提供）

▲▼「瑰密系列」是選用玫瑰基底分別搭配紅茶、鮮奶茶及冬瓜茶製成。

▲▼「白浪春禾」推出新品「瑰密系列」 。（圖／白浪春禾提供）

白浪春禾「瑰密系列」是以玫瑰基底推出3款全新飲品，包括結合醇厚紅茶的「瑰密紅茶」，每一口茶都能喝到玫瑰香；「瑰密鮮奶茶」則讓奶茶中帶有些微花香；「瑰密冷露」則是以冬瓜天然甜味搭配玫瑰清香，清爽又好喝，即日起正式開賣。

為歡慶新品上市，12月20日至12月22日限時3天可享「瑰密系列買1送1」優惠，3品項開放任選。

▲▼Mr.Wish光果茶。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish祭出2大飲品限時買1送1。（圖／Mr.Wish提供）

另，Mr.Wish至12月31日前也推「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「鮮粒百香綠」、「光果茶」可享「同品項買1送1」，最多買5送5，限大杯，數量有限、送完為止，提醒須使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠。

「光果茶」是選用百香結合鮮榨檸檬原汁、柳橙、紅蘋果與金桔，一杯就能喝到超濃郁果香；「鮮粒百香綠」則是百香果和搭配茉香綠茶的組合。

【你可能也想看】

►五桐號「買1送1」限時開喝！全門市都有
►達美樂「起司火山披薩買1送1」限時開跑！外送限定
►拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

關鍵字： 美食情報.美食雲 白浪春禾 買1送1 Mr.Wish

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

手搖飲推聖誕限定「買1送1」優惠

手搖飲推聖誕限定「買1送1」優惠

桃園神社「日式跨年」7亮點免費玩

桃園神社「日式跨年」7亮點免費玩

業者首創玩歐洲順路逛杜拜每人18萬內

業者首創玩歐洲順路逛杜拜每人18萬內

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

AI打造個性化行程！2025旅遊趨勢公布

AI打造個性化行程！2025旅遊趨勢公布

南港飯店爐烤牛排吃到飽「千元有找」

南港飯店爐烤牛排吃到飽「千元有找」

直擊／英熙娃娃復活！民眾嗨喊：好恐怖

直擊／英熙娃娃復活！民眾嗨喊：好恐怖

阿妹演唱會門票享火鍋買一送一

阿妹演唱會門票享火鍋買一送一

全聯「廚神刀」1折換！最低99元

全聯「廚神刀」1折換！最低99元

烏來最療癒森林系大湯屋！

烏來最療癒森林系大湯屋！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

「可不可X玩具總動員」聯名開箱

「福湯岩盤浴台中館」5區亮點一次看

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

華燈初上取景日料店！

手搖飲「2大飲品買1送1」　限時2周

秀張惠妹大巨蛋門票喝手搖飲買1送1

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

五桐號買1送1限時開喝！

先找到排隊機車行！萬華超激推焢肉飯

熱門行程

最新新聞更多

手搖飲推聖誕限定「買1送1」優惠

桃園神社「日式跨年」7亮點免費玩

業者首創玩歐洲順路逛杜拜每人18萬內

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

AI打造個性化行程！2025旅遊趨勢公布

南港飯店爐烤牛排吃到飽「千元有找」

直擊／英熙娃娃復活！民眾嗨喊：好恐怖

阿妹演唱會門票享火鍋買一送一

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366