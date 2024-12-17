全台第3家「ABG COFFEE」插旗台南！吃得到蜷尾家聯名咖啡麵包

▲ABG COFFEE全台第3家分店插旗台南。（圖／ABG COFFEE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼2022年插旗台中後，台北人氣咖啡店「ABG COFFEE」今年前進台南了，延續以往文青風格打造現代感裝潢，更攜手台南甜點「蜷尾家」推出聯名麵包，即日起正式開幕。

▲台南忠義店裝潢以深色木紋結合現代感作為基礎。

ABG COFFEE全台第3間門市「台南忠義店」坐落於林百貨周邊，並以深色木紋結合現代感作為裝潢基礎，搭配復古磁磚、燈條及大面積玻璃，隨著空間光影流動，打造舒適又療癒的氛圍。

▲台南忠義店找來蜷尾家推出聯名咖啡麵包。

菜單部分除了提供原有的咖啡輕食甜點外，更找來「蜷尾家」共同推出限定「咖啡麵包」，有咖啡螺雷、咖啡手撕及咖啡司康共3款選擇，把傳統台式麵包結合ABG配方豆製成，每一口都能吃到濃郁咖啡香，每日數量有限、售完為止。

ABG COFFEE台南忠義店

地址：台南市中西區忠義路二段77號

電話：06-2214833

營業時間：0800-1700

▲▼日本客美多咖啡首度進駐校園。（圖／客美多咖啡提供）

另外，日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」首度進駐台灣校園，全台第36間「石牌店」插旗台北護理健康大學水療中心2樓，延續日本名古屋コメダ珈琲店的經典裝潢元素，使用木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發與特色燈具，營造出如自家客廳般的溫馨氛圍，已在12月16日起開放試營運。

客美多咖啡KOMEDA'S Coffee在日本有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中，最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11時前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。