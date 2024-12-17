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「1.2.3.高雄人」登陸港都　住最新精品飯店3345元起送早餐

▲▼1.2.3.高雄人。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲高雄作為《魷魚遊戲》第二季全球城市串連宣傳活動主要城市之一，將推出「1.2.3.高雄人」活動。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄是《魷魚遊戲》第二季全球城市串連宣傳活動台灣據點，看好活動帶來的熱潮，今年新開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」自12月21日起至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3168元起，走路就能前往「1.2.3.高雄人」活動的高雄流行音樂中心珊瑚礁群會場，並與巨型英熙娃娃合照，趕快規劃到高雄走一趟了！

《魷魚遊戲》第二季全球城市串連宣傳活動將以高雄成為主要宣傳城市，包括「1.2.3.高雄人打卡裝置」高雄流行音樂中心珊瑚礁群、真愛碼頭打造世界最大的「海上巨型英熙娃娃」降落，12月21日當日還有一場長達10分鐘的《魷魚遊戲》無人機大秀，輕軌也將有魷魚遊戲主題彩繪列車。

▲▼天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲▼天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

▲▼天成逸旅-舶寓高雄。（圖／業者提供）

為此，天成逸旅-舶寓高雄推出住宿優惠，精緻客房雙人入住不含早餐3168元起，含早餐3345元起，四人房不含早餐5632元起，出示與巨型英熙娃娃合照每房加贈瑞穗天合黃金湯泡湯粉一份。

含早專案每房依人數提供高雄在地特色早餐，消費者可在入住前選擇自己喜愛的餐點，入住隔日於客房內輕鬆享用。豐美早餐品項包括在地豐味套餐、人氣港都套餐丹丹漢堡、海港鮮粥套餐等，用傳統風味開啟一日美好早晨。

▲▼福容徠旅高雄店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲高雄徠旅的輕旅客房。（圖／業者提供，下同）

高雄徠旅慶祝開幕周年，即日起至12月底推出周年慶優惠，享住一晚送一晚，還送早餐與提袋；或也可選擇住高雄送墾丁，加碼第三、四人免費入住。高雄承億酒店則趁著高雄冬季旅展即將登場，即日起推出「承億集團聯合住宿套票」，平均每張花1688元起就可以住全台承億飯店。

高雄徠旅表示，即日起至12月29日推出住一晚送一晚專案，於周日至周四雙人入住每晚5899元起，需連續入住兩晚，再贈送繽紛西餐廳早餐及不織布提袋。

▲▼福容徠旅墾丁店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲福容徠旅墾丁店輕旅客房。

飯店也同步與國內最大訂房網站易遊網聯手，推出福容徠旅「住高雄送墾丁」超值專案，即日起至2025年3月31日為止，雙人入住高雄徠旅閱旅客房5299元起，加碼第三、四人免費入住，加碼送墾丁徠旅集旅四人房，該專案不含早餐。

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