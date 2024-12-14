林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場　全台首店進駐山樣子美食基地

▲林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場，推出「聰明鍋 Smart Hot Pot」新品牌。（圖／取自聰明鍋 Smart Hot Pot臉書）

記者黃士原／台北報導

林聰明沙鍋魚頭是許多人到嘉義旅遊必吃名店，業者昨日宣布插旗火鍋市場，推出「聰明鍋 Smart Hot Pot」新品牌，全台首店進駐山樣子美食基地，預計明年2月22日開幕。配合山樣子美食基地開幕，12月15日、28日、29日試營運。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧昨日在臉書正式宣布插旗火鍋市場，推出「聰明鍋 Smart Hot Pot」全新品牌，把傳承70年的靈魂沙鍋魚頭湯底，以個人火鍋的形式與自助飲料吧的方式呈現，全台首店進駐山樣子美食基地。

▲以龍虎斑魚骨高湯特熬的聰明酸菜魚。

林佳慧也提到，聰明鍋還有霸氣的沙鍋龍蝦鍋、以龍虎斑魚骨高湯特熬的酸菜魚等新品，搭配在地海鮮如東石蛤蜊、蚵仔、鱸魚等。肉品以台灣雲林農場直送為主，與知名品牌「農場晃晃」品牌合作，強調人道飼養綠色循環培育成長的Q彈台灣頂級安格斯牛、吃亞麻籽長大的台灣豬，以及天然放養福氣土雞腿。

▲聰明鍋裝潢一改以往傳統小吃店的形式，以紅色作為聰明鍋的主色。（圖／取自聰明鍋 Smart Hot Pot臉書）

聰明鍋裝潢一改以往傳統小吃店的形式，以紅色作為聰明鍋的主色，以喜氣、熱情、活力的感受做為品牌形象。為增加顧客用餐歡樂的體驗，空間上的佈置以木質色調為設計，營造出一個舒適且充滿喜氣的用餐環境。

聰明鍋預計明年2月22日開幕，但配合山樣子美食基地開幕，12月15日、28日、29日試營運，以現場候位安排為主，開放時段以IG及FB粉絲團公告為主。

▲問鼎火鍋888元吃到飽再度回歸，桃園、高雄店限定。（圖／馬辣集團提供）

另外，主要提供單點式火鍋的宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」，日前宣布桃園與高雄店再推出吃到飽方案，只到明年2月28日，共有888元、1288元及1688元3種價位（晚餐及假日需酌加100元），可無限享用頂級和牛、美國無骨牛小排（肩）、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等70種食材。選用1288元、1688元方案，再送巨無霸手臂蝦或加勒比海大龍蝦。