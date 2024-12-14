好丘草莓季開跑！秒殺「草莓厚醬貝果」強勢回歸　1門市限定吃

▲好丘草莓季開跑。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」迎來草莓季了，超經典口味「草莓巧克力貝果」宣布升級再回歸，更把開賣就秒殺的厚醬貝果「踏雪尋莓」搬出來，即日起限時上市。

▲好丘草莓巧克力貝果升級回歸。

好丘草莓季開跑，首推大人系「草莓巧克力貝果」，今年升級再回歸，選用產地直送、天然新鮮的台灣草莓製成草莓乾浸漬於萊姆酒中，搭配南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力製成，貝果體更加入些許巧克力甘納許點綴，每顆售價80元，全門市都能吃到。

▲超人氣踏雪尋莓厚醬貝果強勢回歸。

還能吃到開賣就秒殺的冬季限定「踏雪尋莓厚醬貝果」，使用32%白巧克力融合奶油乳酪，並點綴檸檬汁，打造濃郁酸甜的滑順白巧克力乳酪餡，再鋪上滿滿新鮮台灣草莓，大口咬下超滿足，每份售價169元，即日起只在好丘On The Road在路上門市獨家開賣。

▲LADY M今年冬季推出全新「草莓起司千層蛋糕」。（圖／LADY M提供）

另，紐約甜點品牌「Lady M」12月則推出全新冬季限定「草莓起司千層蛋糕」選用自製法芙娜草莓巧克力脆片做為基底，層層堆疊薄透餅皮，餅皮間則抹上奶香濃郁的草莓起司鮮奶油，搭配最頂層的酸甜莓果餡，最後放上新鮮草莓切片點綴，每一口都能吃到濃密起司與酸甜草莓的香甜滋味，單片售價290元，即日起至12月31日於全門市上市。