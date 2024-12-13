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555元爽玩樂園「13縣市民都有」！孩童10天免費玩　贈最新樂園券

▲小人國音樂馬車,小人國「動感新樂園」。（圖／小人國提供）

▲小人國音樂馬車。（圖／小人國提供）

記者彭懷玉／綜合報導

樂園優惠又來了！凡身分證字號開頭中「H、O、C、R、I、S、T、M、A、G、F、J、Y」，於現場購買小人國門票只要555元，現省495元，活動將從12月17日起開跑；即日起至12月31日遊六福村，只要身上服飾配件有蝴蝶結元素，即享門票優惠699元（原價1,199元）。

小人國將於12月17日至2025年1月6日推出身分證對對碰好康，業者指出，身分證字號開頭符合「H、O、C、R、I、S、T、M、A、G、F、J、Y 」，於現場購票只要555元（原價1,050元），意味台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、南投縣、原台南縣、原高雄縣、屏東縣、陽明山、嘉義市居民都有優惠。

▲小人國音樂馬車,小人國「動感新樂園」。（圖／小人國提供）

▲「動感新樂園」達3層樓、佔地300坪，為旗艦級全新複合式親子互動室內樂園。（圖／小人國提供）

小人國另有12歲以下孩童Christmas Gift限定優惠，凡在指定日期12月21、22、23、28、29、30日、2025年1月1、4、5、6日共10天，孩童戴上可愛的耶誕帽，並出示健保卡並搭配一位成人現場購票，即可免費入園。

現場購票再送「動感新樂園」免費兒童票體驗券（價值550元），園區達3層樓、佔地300坪，為旗艦級全新複合式親子互動室內樂園，限定未滿12歲以下兒童適用。

▲12/1~12/31期間，身上的衣服、褲裙子、配件有蝴蝶結元素，入六福村即享優惠價699元(原價1,199元) 。（圖／六福村提供）

▲即日起至12月31日，身上配有蝴蝶結元素，玩六福村門票只要699元（原價1,199元）。（圖／六福村提供）

六福村也有耶誕月好康，即日起至12月31日，身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，入園即享優惠價699元（原價1,199元），小朋友周末假日變裝入園，還能和耶誕老公公一起唱跳、大玩耶誕派對，度過美好佳節。

▲12/1~12/31期間，身上的衣服、褲裙子、配件有蝴蝶結元素，入六福村即享優惠價699元(原價1,199元) 。（圖／六福村提供）

▲六福村「童話耶誕派對」開跑至2025年1月1日止。（圖／六福村提供）

六福村「童話耶誕派對」開跑至2025年1月1日止，耶誕老公公搭上麋鹿雪車，降臨在「星夜極光城」。園區也首創假日微夜間營運，以璀璨的霓虹燈蔓延耶誕小屋、霓彩耶誕樹及雪人周邊，給遊客滿滿節慶儀式感。

關鍵字： 樂園旅遊 小人國 六福村 樂園優惠 耶誕樂園優惠

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