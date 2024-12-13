黑白大廚「學餐名家」今明客座凱菲屋　復刻鮮辣娃娃菜、菜包肉

▲黑白大廚「學餐名家」今明客座凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北君悅酒店邀請「黑白大廚」中的學餐名家李美英來台客座2天，除了復刻比賽中出現的「鮮辣娃娃菜」、「菜包肉」，也與凱菲屋廚藝團隊聯手，在12月30日前於餐檯推出安東燉雞、豆腐菜鬆拌、辣味牛肉湯、海鮮煎餅等韓式美味菜色。

看準黑白大廚實境節目帶來的餐飲商機，台北君悅邀請節目中唯一未經營餐廳的「學餐名家」李美英，於12月13日、14日客座凱菲屋，將帶來多道由她親自調味監製的美味料理，包括讓韓國米其林三星主廚安成宰意猶未盡的「鮮辣娃娃菜」、「菜包肉」及「辣味牛肉湯」。

▲學餐名家客座凱菲屋，傳授正宗韓式海鮮煎餅配方。（圖／台北君悅酒店提供）

「鮮辣娃娃菜」需先將鮮切的生娃娃菜，醃入由韓式梅子醬、鮪魚魚露、辣椒粉、白芝麻黃金比例調和而成的醬汁，由梅果酸甜尾韻帶出甘甜滋味。「辣味牛肉湯」湯底由蒜香辣椒粉爆香後，加入水煮芋頭梗與蕨菜、香煎牛肩胛肉、白蘿蔔、柳松菇等鮮蔬高湯，再由燒酒、紅糖、胡椒調味，撲鼻的辛辣韓式香氣，湯頭卻格外清爽適口。

▲學餐名家李美英客座凱菲屋，獻上正宗韓味安東燉雞。（圖／台北君悅酒店提供）

此外，凱菲屋即日起至12月30日推出韓國美食節，李美英與凱菲屋廚藝團隊聯手，在餐檯推出安東燉雞、豆腐菜鬆拌、辣味牛肉湯、海鮮煎餅等韓式美味菜色，餐廳還準備鐵製學餐餐盤，讓食客能自由打菜盛盤。

▲港點女王鄭智善上周再度來台，除了拍攝節目外，還到全台最貴Buffet「饗 A Joy」用餐。（圖／饗賓提供）

另外，港點女王鄭智善上周再度來台，除了拍攝節目外，還到全台最貴Buffet「饗 A Joy」用餐，除了對於現點現做餐點印象深刻外，她還與主廚一起手捏小籠包，吸引不少民眾拿取。

鄭智善表示，台灣與韓國自助餐其實都差不多，但今天在饗 A Joy感到最印象深刻的部分，是師傅們現做的料理。講到可惜之處的話，目前只有提供中式、日式、BBQ等口味上的選擇，沒有提供韓式，有點小遺憾。