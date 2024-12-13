金帛手製「聖誕節限定蛋糕」來了！雪糕捲塞粉色聖誕樹超Q

▲金帛手製聖誕節限定蛋糕塔、雪糕捲來了。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備迎接聖誕節！台中人氣創意生乳捲甜點店「KINBER MADE 金帛手製」推出2款應景蛋糕，不僅有超可愛的「聖誕樹蛋糕塔」，還把聖誕樹塞進雪糕捲當中打造「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」，即日起上市。

▲2款蛋糕都是以聖誕樹作為靈感設計。

金帛手製聖誕節限定蛋糕來了，首推「聖誕樹蛋糕塔」，外層是使用抹茶、覆盆子香緹層層堆疊，再撒上食用糖珠點綴，內餡搭配巧克力蛋糕夾入原味香緹，最底層則結合藍莓香緹，打造豐富口感，售價1080元。

另一款「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」則把聖誕樹塞進雪糕捲當中，選用紅絲絨蛋糕體包裹白色乳酪生乳餡、草莓提拉米蘇，並加入莓果碎粒增添口感，內餡堆疊粉色聖誕樹造型，特價660元，即日起於官網、門市都買得到，數量有限、售完為止。

▲亞尼克聖誕節限定「雪天使生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，亞尼克也推出聖誕節限定「雪天使生乳捲」，雪白外型夢幻十足，選用吸油率比傳統小麥粉低40%的「池上水磨米穀粉」，並捨棄蛋黃及奶油，僅以蛋白打發製成蛋糕體，口感更加輕盈綿密，還帶有淡淡米香，內餡則搭配經典北海道奶霜，更添醇厚乳味，且無論是麩質過敏者或是健康取向飲食者通通能放心吃，售價420元，即日起全門市上市。