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大湖草莓季開跑「每台斤500↑」　9家可採果農園一次看

▲2024草莓季預計12月底進入產季。（圖／大湖旅遊網提供）

▲2024草莓季預計12月底進入產季。圖為棋琦牛奶草莓園。（圖／大湖旅遊網提供）

記者彭懷玉／台北報導

10月份接連碰上颱風襲台，大湖草莓季預計12月底才會進入盛產期，現場採果一台斤價位飆升至500至600元區間，可能要到元宵節量產之後才會降價。

大湖旅遊網小編David長年協助大湖農民推廣草莓，他透露，今年受連續數個颱風影響，導致大多數農民延後一個月種植，草莓苗從種植、開花、結果、採收需要45至60天，預計聖誕節開始會進入盛產期，現場採果一台斤價位落在至500至600元區間，他透露，可能要到元宵節量產之後才會降價。

▲2024草莓季預計12月底進入產季。（圖／大湖旅遊網提供）

▲假期草莓農場12月高架園區第一批初果出爐，差不多跟雞蛋一樣大顆。（圖／大湖旅遊網提供）

David說明，草莓苗從冬季12月開始到4月期間，總共會開四次花、結四次果，聖誕節到元旦假期是「第一期花」果實最多、最大顆的時候；近期苗栗大湖地區日夜溫差大，白天18至22度，夜間驟降到9至12度，草莓熟成慢，但甜度表現優。若想等價格實惠再來大湖採果，預計要到第四期花開，也就是明年的4月份。

同時，David整理出以下9家「可採果」的草莓園，目前12月第一批初果果量有限，建議出發前電洽各家草莓園確認當天狀況，才不會白跑一趟。

▲2024草莓季預計12月底進入產季。（圖／大湖旅遊網提供）

▲大湖草莓樂園草莓果實大，加上空間寬闊，可讓小孩玩得開心。（圖／大湖旅遊網提供）

大湖草莓樂園 苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣33之13號
電話：0953-086156

國際草莓園 苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣35號
電話：0936-972803

灣潭玫瑰草莓園 苗栗縣大湖鄉富興村33之15號
電話：0926-266261

六合草莓農場 苗栗縣大湖鄉富興村水尾2之23號
電話：0921-471542

巧合草莓園 苗栗縣大湖鄉富興村八寮灣35之5號
電話：0926-672625

假期草莓農場 苗栗縣大湖鄉大寮村舊糖廠1之16號
電話：0968-563655

▲2024草莓季預計12月底進入產季。（圖／大湖旅遊網提供）

▲山之戀草莓園種植15000株白草莓，是全台規模最大的白草莓園區，元旦起進入盛產期。（圖／大湖旅遊網提供）

山之戀草莓園 苗栗縣大湖鄉武榮村武榮42號
電話：0921-990466

棋琦牛奶草莓園 苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪（大湖玉玄堂對面）
電話：0935-593468

▲2024草莓季預計12月底進入產季。（圖／大湖旅遊網提供）

▲幸福莓滿草莓園有著井然有序的阡陌良田。（圖／大湖旅遊網提供）

幸福莓滿草莓園 苗栗縣大湖鄉新開村老官道
電話：0911-457900

關鍵字： 苗栗旅遊 大湖草莓季 採草莓 草莓園 苗栗大湖草莓園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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