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不二糕餅春節前快閃板橋、桃園　限量巧克力福令卡12／13開賣

▲台中排隊名店不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

▲台中排隊名店不二糕餅快閃板橋、桃園。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

看準春節送禮需求，不二糕餅兩檔快閃櫃接連登場，12月20日首先進駐板橋大遠百，明年1月14日前往華泰名品城設立快閃櫃，蛋黃酥、獨檸月酥、茶鳳黃、福令卡通通買得到。

不二糕餅表示，睽違一年後，終於又到板橋大遠百快閃，時間為12月20日至明年1月27日，時間長達40天。而1月14日則是首度到桃園華泰名品城快閃（2F美食街入口旁），持續到明年1月27日。

▲不二糕餅巧克力福令卡。（圖／不二糕餅提供）

不二糕餅的「福令卡」就是俗稱的台式馬卡龍，近期與義大利精品巧克力品牌AMEDEI合作，聯名推出「巧克力福令卡」，內餡以AMEDEI黑巧克力、無糖可可粉、法國頂級發酵奶油製成，搭配蓬鬆柔軟外皮。

巧克力福令卡12月13日開賣，限量8000盒，售完為止，只在台中門店以及板橋大遠百快閃櫃可以買到。此外，台中門店在12月13日至12月15日、板橋大遠百快閃櫃在12月20日至12月22日，每日免費送出100顆巧克力福令卡。

不二糕餅上月宣布，明年1月1日起調整商品售價，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元。除了蛋黃酥，其他商品也有調漲，6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。

▲韓國人氣塔可品牌「tac.seoul」快閃晶華酒店。（圖／晶華提供）

另外，繼「紙巾吐司」之後，台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，引進創意塔可品牌「tac.seoul」，於酒店2樓上庭酒廊打造1個月限定聯名塔可吧，販售4款經典人氣品項，分別是手撕牛肩胛、脆皮五花豬、香烤雞腿及酥炸魚柳，每份2入480元起。

由韓國餐飲集團ICHI打造的塔可品牌tac.seoul，主要販售的品項為塔可料理，不過品牌沒有遵循碎絞肉搭配切丁洋蔥的傳統墨西哥風格，而是將牛肩胛肉、豬五花、雞肉和魚條，透過燉、炙燒、酥炸、煎烤等方式烹調後，搭配洋蔥、玉米片脆等一同夾入各色塔可餅皮。

關鍵字： 美食雲 不二糕餅 蛋黃酥

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