玉管處力推塔塔加周邊生態遊程　水鹿「磨牙棒」和「高山澡堂」曝

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為響應政府「2050 淨零排放」的宣示與行動，持續力推塔塔加遊憩區繽紛中高海拔生態、手作步道、無障礙設施與環境教育等低碳生態旅遊，並藉此傳達國家公園國土保育及永續資源理念與人文觀點，邀請民眾一起加入守護國家公園範圍內的生物多樣性。

▲玉山塔塔加地區的台灣水鹿在高山水池中洗澡、打鬧。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

玉管處於12月6日舉辦「塔塔加遊憩區低碳生態旅遊體驗」活動，邀請媒體記者共同體驗國家公園塔塔加遊憩區低碳生態旅遊及通用設施，並向國人宣傳其多樣資源及遊憩服務；其中走在海拔2854公尺的麟趾山步道上，可輕易發現大批林木樹皮被水鹿拉扯、剝掉的痕跡，現場也有一處遍布水鹿足跡的高山水池。

玉管處說明，水鹿為臺灣最大型的陸域哺乳動物，啃食樹皮可能與腸胃道寄生蟲感染以及茸角生長對鈣質的需求有關，塔加地區族群啃食行為在夏季最為明顯；另水鹿對樹種的偏好，有可能改變森林樹種的組成或演替，日後仍將持續監測與研究其在塔塔加地區啃食樹皮的可能原因及影響，而在112-113年黑熊研究計畫中架設的自動相機，也曾拍攝到臺灣水鹿於水池洗澡、打鬧的有趣畫面。

▲▼麟趾山步道旁的高山水池底遍布水鹿的足跡，過去自動相機曾拍下水鹿啃食林木樹皮。（圖／記者高堂堯攝、玉山國家公園管理處提供）





另鑑於近幾年間，玉山園區或周邊通報黑熊活動筆數增加，黑熊活動範圍亦跨及本處遊憩區及步道周邊，亟需辦理相關黑熊保育宣導事宜，以維護臺灣黑熊及遊客安全，玉管處也在步道轉彎處安排駐點解說員和攤位，備有「熊熊上菜」、「熊熊保育員」與「黑熊拼圖」等老少咸宜的互動遊戲，向遊客介紹臺灣野地食物豐盛，臺灣黑熊亦為雜食性動物，包括嫩芽、果實、昆蟲、肉類、蜂蜜皆不挑食，也不會冬眠等知識，打破以往的刻版印象。

▲▼玉管處112-113年黑熊研究計畫自動相機拍攝臺灣黑熊嗅聞樹幹，以及保育駐點解說情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處長盧淑妃指出，國家公園、重要濕地與海岸地區是全臺關鍵的自然碳匯與碳吸存場域，對於我國減碳增匯貢獻至關重要，因此守護國家公園範圍內生物多樣性，就是守護臺灣最核心永續的自然碳庫；為實現2050淨零碳排的目標，該處將持續以生物多樣性為核心，積極執行碳匯科研計畫，精進碳匯方法學，以推動適地適種的碳減量基地，並結合企業ESG力量推動各項增匯行動，公私協力以實現生物多樣性保育與減碳增匯的雙贏局面。